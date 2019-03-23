歐陽娜娜一中燒3天　「小虎隊」陳志朋PO文：中國美，我就愛你啊

記者劉宜庭／綜合報導

歐陽娜娜21日下午在微博發聲表明「我是中國人」、「我為我身為中國人驕傲」等言論，引起不小議論。事件燒了整整3天，當年自「小虎隊」出身的男星陳志朋，22日也在微博出聲，引發外界猜測，是否跟隨娜娜腳步發表一中言論，在網路上掀起熱烈討論。

▲歐陽娜娜一中言論事件連燒3天。（圖／翻攝歐陽娜娜IG）



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陳志朋22日透過微博發文，一連曬出6張帥照，文中更顯是：「中國美，我就愛你啊。」而其中《我就愛你啊》，其實是他在2018年發行的歌曲名稱，雖然並未多加說明，然而突如其來的舉動，引發外界聯想，是否與近來歐陽娜娜事件有關，在網路上掀起熱議。

▲陳志朋22日一連PO出多張帥照。（圖／翻攝自微博／陳志朋）

事實上，陳志朋過去曾和吳奇隆、蘇有朋組成團體「小虎隊」，還被稱為「小帥虎」，在90年代紅極一時，而該團體已在1995年解散。他近年重返樂壇，無論是造型或行事風格，都變得越來越大膽，不僅敢怒敢言、有話直說，穿搭也十分前衛大膽，從五顏六色的頭髮，到各種奇裝異服，都驚艷不少人，面對外界批評「放飛自我」，他也毫不畏懼，過去也曾大方坦言：「後悔年輕時沒有這麼堅持自我。」

▲陳志朋全文。（圖／翻攝自微博／陳志朋）