金城武泰國現蹤跡！4張「驚天仙照」出爐　粉絲哭：美化了秘境

▲金城武廣告平面照。（圖／品牌提供）

記者林映妤／台北報導

男神金城武在泰國現出蹤跡啦！原來是他為了拍攝茶品廣告前往泰國北碧無人秘境，耗時6小時飛行及4小時車程，在將近40度高溫下努力工作，呈現出「Stay in Nature」意念，現在4張平面帥照也出爐，引起粉絲狂喊：「這畫面太美我不敢看」、「金城武美化了秘境」。

廣告拍攝團隊前往北碧時，剛巧正逢旅遊淡季，金城武下榻的飯店人煙稀少，讓他破天荒有機會在飯店游泳池做日光浴和游泳。偷得浮生半日閒，三餐要求都是泰國最簡單的道地美食「米粉湯」就心滿意足，金城武的親民態度讓當地製片哭笑不得。

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▲金城武親民態度讓當地製片都笑了。（圖／品牌提供）

這次廣告合作，請出香港金像獎及台灣金馬獎多次提名及獲獎的金獎美術設計奚仲文及造型吳理璐，與拍攝過多次金城武廣告的平面攝影師伊島薰，在接近40度的高溫，團隊仍能展現放鬆、恬適之氛圍，並在日本新銳導演後藤匠平快手拍攝下，不到8小時就收工，工作人員傻眼，比交通時程還短！

男神的廣告將在29日晚間6點首播，除了各大電視還有網路平台，捷運站、便利商店都看得到，全台至少有7000個螢幕與電視及網路同步，粉絲想目睹金城武風采別錯過了。

▲▼金城武本身有美化秘境的作用。（圖／品牌提供）