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背包客走進民宿愣住⋯　竟是3大咖韓星經營「親自接客、煮飯」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓王牌製作人羅䁐錫（羅PD）打造無數個好口碑實境秀，繼《Coffee Friends》播畢後，他再度出招，找來3位知名度超高的男神級大叔車勝元、柳海真、裴正南，前進西班牙經營民宿，一手包辦接客、打掃、煮飯等事項，不少旅客抵達當地進入民宿時嚇壞，不敢相信電視裡的人物出現在眼前，前兩集播岀就迎來7.6%以及8.3%高收視。

▲▼背包客走進民宿愣住⋯　竟是3大咖韓星經營「親自接客、煮飯」。（圖／翻攝自tvN）

▲▼羅PD新節目找來車勝元、柳海真、裴正南助陣。（圖／翻攝自tvN）

▲▼背包客走進民宿愣住⋯　竟是3大咖韓星經營「親自接客、煮飯」。（圖／翻攝自tvN）

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「聖地牙哥朝聖之路」近幾年來成為各國觀光客徒步聖地，羅PD將實境節目《西班牙寄宿》搬到當地，找來車勝元、柳海真、裴正南經營民宿，柳海真負責製作傢俱、打掃以及接客，為民宿裡手工不少木製裝飾，車勝元擅長下廚，一手擔起主廚之責，裴正南雖不擅煮飯、製作傢俱，但他的熱情不輸給人，成為民宿裡的得力小助手。

▲▼背包客走進民宿愣住⋯　竟是3大咖韓星經營「親自接客、煮飯」。（圖／翻攝自tvN）

▲▼背包客走進民宿愣住，眼前竟出現三位大咖韓星。（圖／翻攝自tvN）

▲▼背包客走進民宿愣住⋯　竟是3大咖韓星經營「親自接客、煮飯」。（圖／翻攝自tvN）

節目《西班牙寄宿》15日播岀第一集，一名韓國背包旅客看見熟悉的韓文招牌便朝民宿方向走去，卻看見「影星」柳海真坐在櫃檯接待，他當場愣住、驚訝地捂嘴「喔？」車勝元、裴正南難掩開心之情，不斷表示「你是我們第一個客人」。3位影星親自接待，節目開播第一集就創下7.6%好成績，《西班牙寄宿》現在愛奇藝台灣站上架播岀。

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西班牙寄宿, 車勝元, 柳海真, 裴正南

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