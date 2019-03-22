《十二個想死的少年》相約安樂死　「密室逃脫」現實也有

記者吳睿慈／綜合報導

日本鬼才導演堤幸彥執導筒的話題電影《十二個想死的少年》，集結12位新生代當紅人氣偶像，自片商發佈電影中文預告後，便有許多推理迷興奮不已，預告一週破5萬瀏覽人次。電影以廢棄醫院為舞台，12名少年、少女在醫院的各個角落尋求謎團真相，片商看準商機，推出限定版「十二個想死的少年Ｘ病變密室逃脫」，同樣以廢棄醫院為背景，令影迷身歷其境，預計4月推出。

▲片商推出現實版《十二個想死的少年》密室逃脫遊戲。（圖／中影國際提供）



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電影拍攝地點位於群馬縣的廢棄醫院，不僅還留有醫療備品，電力也都還能使用，成為絕佳的電影場景，為了讓12名演員彷彿暴露於正在直播的密閉空間，劇組出動多台攝影機將他們心中的細微震動全數捕捉，導演也對他們的表演讚譽有佳：「他們之間產生的化學反應使本片成為超乎想像的人性戲劇，將角色們心中的恐懼及驚嚇完美詮釋，拍攝這般緊密的考驗演技的作品還是第一次。」

▲《十二個想死的少年》相約安樂死，最後卻變成密室逃脫。（圖／中影國際提供）



《十二個想死的少年》講述12名未成年少年少女為了安樂死相約廢棄醫院，但到了約定的地方，他們才發現現場還有一具餘溫的屍體，爾後又接二連三地發生詭異事件，12人心生懷疑：「難不成，殺人犯就藏在我們之中？」突發狀況讓原本安樂死的計畫發生變卦，12人開始互相猜疑、欺騙，全員陷入困境，一場神秘的密室遊戲就此展開。電影將於4月12日在台上映。