勝利痛訴：以後怎麼活？　曾阻止鄭俊英拍性愛片「你會出事」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓歌手勝利近來陷入夜店「Burning Sun」糾紛，扯出性招待、毒品交易、逃稅、夜店性侵客人等醜聞，他近來以「嫌疑人」身份接受調查，事件爆發以來，他首度接受韓媒專訪，除了強調自己「也是受害者」，還一一反駁性招待、行賄警察嫌疑，無奈指出：「我現在無論說什麼，就算在警察那裡得到無嫌疑的結果，還是有人會覺得我塞錢給警方，然後一直罵我。」

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▲夜店「Burning Sun」爆出各種不法勾當，勝利強調「都不知道」。（圖／CFP）



勝利參與投資的夜店「Burning Sun」近來一一被查出性侵客人、染毒等罪嫌，他無奈表示「自己什麼都不知道」，只是每個月偶爾去當DJ，雖然有出錢投資，但也從沒過問經營。至於有人向媒體舉辦「看過勝利在夜店吸毒」，他拿出自己的毒品調查結果澄清，「頭髮、腋下毛、陰毛、腳毛共採取100多根，連小便檢驗也有，全都是陰性反應。」

至於媒體爆料，勝利國外砸錢開派對，甚至還有性招待嫌疑，他解釋，自己喜歡開派對，也喜歡男生女生一起玩，生日派對上，他有跟好友、姊姊、妹妹們說「一起來玩」，卻因此遭疑性招待，擔上所有嫌疑，「講實話，我確實有後悔不該這樣做（開派對），我活到現在，所有人生成了疑惑，這也讓我害怕。」

▲勝利表示有些對話內容不記得了，有些則是有誤會。（圖／CFP）



當時媒體曝光勝利通訊軟體的對話，他曾反駁「造假」，勝利透過訪問再次表示「那是2015年了，我根本不記得3年前傳了什麼內容，真的不記得，所以我無法相信，我真的有說過這種話嗎？沒有詳細的時間，也沒有前後的內容，我當下才會覺得是偽造的。」

對話內容裡，勝利涉嫌性招待，他也解釋，「我後來有去找了這段對話，那時候剛好在日本舉辦演唱會，工作人員在幫我慶生，我也無法相信，我怎麼會傳「找個容易給（一夜情）的女生」，我很羞愧也感到丟臉。」

還有媒體爆料，勝利2014年要去印尼做生意時，曾開價一女1000萬元（性招待）的對話內容，他再度解釋「那時候金某有筆20億元的投資金沒有給我，我是為了討好他。」金某自己主動表示沒有女友，要去印尼做生意想找女生同行，才因此傳了簡訊來，但金某後來又打電話吩咐勝利：「記得準備1000萬元零用錢花，至少也要這程度才夠。」於是勝利才會在訊息裡回答「1000萬元嗎？好我知道了。」至於女生伴遊一事，金某後來才跟他說「我自己可以處理」，一來一往又傳簡訊又通電話的傳達，因此造成誤會。

▲勝利否認行賄警察。（圖／CFP）



除了涉嫌性招待，勝利還牽扯出行賄警方高層「尹總警」，他表示「我不太熟，是劉仁碩2017年向我介紹有位關係好的哥哥，才相約見見、認識的，我問了『他是誰』，劉仁碩說『在青瓦台任職的人』，於是我們在一家烤肉店吃飯，之後也見了4次面。」不過，勝利也解釋「根本沒有聊到夜店的事，主要都是尹總警在講一些歷史方面的故事，我只認為他是在青瓦台上班的職員，根本不知道他是警察。」

外傳尹總警替勝利擺平「monkey museum」的糾紛，勝利也說「以常識來想，就算知道他是總警，有可能找他打聽嗎？他沒有幫我們解決，反而是糾正劉代表『不能這樣經營啦』，指出我們的錯誤，而我們改正了，後來也繳了罰金，我們沒有拜託他減輕責罰，但現在講出來也沒有人要相信了。」

▲勝利一輩子將揹著「嫌疑人」的疑慮活下去。（圖／CFP）



記者反問勝利「冤枉嗎？」他語氣無奈：「全國民對我很生氣，我曾經在節目上說『我跟其他藝人不一樣只是借了名字，我還會直接參與經營』，卻在Burning Sun發生事情後躲起來。」他理解有人會感到失望、憤怒、信賴感全失，「但假如調查結果判斷我沒嫌疑，我以後怎麼活？就算沒嫌疑，大家還是會覺得上面有人罩，而我一輩子只能這樣被掛上『有嫌疑的人』身份活下去。」

▲外界控訴勝利「旁觀」鄭俊英偷拍性愛片，他強調「我阻止過」。（圖／CFP）



也有民眾對於勝利「旁觀」鄭俊英偷拍性愛影片一事感到憤怒，他也在訪問裡解釋「對話裡的內容不是我人生的全部，為何沒阻止？我在見到他的時候說了『不要這樣做，你會出大事！』，我阻止過。」只要身邊出現涉嫌犯罪的人，他都阻止過，「只是對話記錄裡沒有，這次事件，調查機關與全國民都是看了對話內容後認為我有嫌疑，假如，我其實有打電話（阻止）呢？還有，大家也不知道我們見面時是不是講過（這些事）？」他強調通訊軟體裡的對話內容不是全部。

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訪問尾聲，勝利再次表示，對於支持他10年的粉絲、YG以及BIGBANG成員感到很抱歉，「不論調查結果如何，這次的事情我會邊反省，一輩子背著活下去。」