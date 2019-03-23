Burning Sun代表證實吸毒！　勝利認錯：我也是受害者

記者吳睿慈／綜合報導

南韓歌手勝利近來陷入夜店「Burning Sun」糾紛，扯出性招待、毒品交易、逃稅、夜店性侵客人等醜聞，他近來以「嫌疑人」身份接受調查，但至今僅承認知道2016年經營的夜店營業登記錯誤，剩下的一概否認。韓媒《朝鮮日報》找上他本人，勝利知道自己在國民前信賴感全失，他直言「我對我自己很心寒，也很羞愧，我身為公眾人物卻牽扯進不妥當且不正確的事業經營，這本身就是個錯誤。」但報導裡他也一一反駁所有罪名，認為現在的報導與事實越差越遠。

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▲勝利近來以「嫌疑人」身份接受調查。（圖／CFP）



勝利承認「Burning Sun」夜店是不妥當且不正確的事業經營，但同時強調，他雖曾在《我獨自生活》表示，會參與所有自己事業的經營，但其實他只是覺得自己經營理念與夜店投資者相仿，因此借了「勝利」這個名字給夜店宣傳，而他為表支持，才會在節目上提起「這是我在做的（夜店）」，因此造成誤會，所有人都認為他有參與經營。

談起與「Burning Sun」夜店代表李文浩的相識過程，勝利是5年前去Arena夜店玩的時候認識了李文浩，李某自稱對江南夜店很熟，因此兩人先合作名為「monkey museum」的酒吧，但後來沒有經營成功，最後才開了「Burning Sun」。勝利強調「自己雖參與夜店投資，但沒有實際經營。」他真正參與經營的是yuri holdings劉代表旗下的拉麵事業，因為夜店職員至少有300人，還要包含經營、記帳等，管理的事項過多，他便沒有參與經營，全是李文浩、李成賢代表經營。

▲勝利投資的夜店出問題，身上揹負許多罪名。（圖／CFP）



外界質疑，勝利這麼常去「Burning Sun」怎麼可能不知道夜發生什麼事？他透過訪問再度澄清：「Burning Sun裡發生的事情我真的沒看過，是後來聽到周邊的人跟我說，我才知道的。」他曾經直接問李文浩怎麼了，但對方回他「勝利，沒事」，沒想到，所有的輿論朝他湧上，「我只是每個月收到500萬元偶爾去當DJ。」勝利字句間強調自己的清白。

關於勝利辭去「Burning Sun」夜店理事一職，他也強調是為了入伍才辭職，「講真的，我真的什麼都不知道，也無法出面說什麼。」至於夜店染毒一事，勝利表示他確實聽過李文浩有吸毒，但他問了很多次，對方都說「沒有」，這次李文浩毒品反應呈陽性，他本人也很震驚。

▲勝利曾與大陸女藥頭合照。（圖／Instagram／bigbang1908_everything）



不過，網路上也傳出勝利與一名大陸女子合照，該名大陸女子後被證實販毒，他再度解釋「我在夜店裡跟客人合照就超過300張了吧，你不合照也會被罵，大概敷衍合照一下也會被罵，因此我每次都很親切，那個女生的情況就是這樣，但後來牽扯上毒品，我自己也開始有點畏懼（合照）了。」

「Burning Sun」夜店還涉嫌逃稅，勝利大喊冤枉：「如果Burning Sun真的有逃稅，那我身為股東也是受害者之一，我真的什麼都不知道只是幫忙宣傳。」然而，夜店發生這麼多糾紛，勝利自知有錯，他身為公眾人物，應該先確認夜店是否有問題再去，不該去了發生這麼多事故的夜店。