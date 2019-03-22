陽明山採海芋「遇到女神」！　被拍4正面照…電暈男網友：太正

記者潘慧中／綜合報導

張景嵐儘管工作忙碌，仍不時在社群網站分享生活趣事，她21日把握空檔和朋友們上陽明山採海芋，零偽裝的她被認出後也不避諱合照，親民形象讓不少網友激動地說：「我也好想巧遇妳喔！」

▲▼張景嵐21日和閨蜜上山採海芋。（圖／翻攝自Instagram／changchinlan）



請繼續往下閱讀...

陽明山最近適逢海芋季，張景嵐把握好天氣和好姊妹上山踏青， 照片中，可以看到她身穿雙色拼接的長洋裝，站在海芋田間開心地舞動裙襬，和朋友合照時，她不忘搞怪比YA扮鬼臉，感覺心情非常好。

▲張景嵐大方和粉絲合照。（圖／翻攝自Instagram／changchinlan）



張景嵐開著朋友的車，載著閨蜜和小朋友一路上山玩耍，一行人途中還進去咖啡廳用餐，身為乾媽的她在店門口雙手各抱著一個小孩，「崩潰小孩最搭配時尚臭臉，很重！」看到有網友說：「底迪吃豆腐」，她也搞笑回：「給他吃！」

▲▼張景嵐載朋友出遊。（圖／翻攝自Instagram／changchinlan）



張景嵐IG全文：

嵐嵐大學的室友都很愛嵐嵐

才讓嵐嵐睡的飽吃的好

長得又高又壯

-

今天終於跟久違的乾兒子吳迪見面

吳迪你聽清楚了

你媽媽永遠是我的

（幹嘛跟乾兒子搶媽媽）

-

4月採海芋

5月就繡球花囉