ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陽明山採海芋「遇到女神」！　被拍4正面照…電暈男網友：太正

記者潘慧中／綜合報導

張景嵐儘管工作忙碌，仍不時在社群網站分享生活趣事，她21日把握空檔和朋友們上陽明山採海芋，零偽裝的她被認出後也不避諱合照，親民形象讓不少網友激動地說：「我也好想巧遇妳喔！」

▲▼張景嵐（圖／翻攝自Instagram／changchinlan）

▲▼張景嵐21日和閨蜜上山採海芋。（圖／翻攝自Instagram／changchinlan）

請繼續往下閱讀...

▲▼張景嵐（圖／翻攝自Instagram／changchinlan）

陽明山最近適逢海芋季，張景嵐把握好天氣和好姊妹上山踏青， 照片中，可以看到她身穿雙色拼接的長洋裝，站在海芋田間開心地舞動裙襬，和朋友合照時，她不忘搞怪比YA扮鬼臉，感覺心情非常好。

▲▼張景嵐（圖／翻攝自Instagram／changchinlan）

▲張景嵐大方和粉絲合照。（圖／翻攝自Instagram／changchinlan）

張景嵐開著朋友的車，載著閨蜜和小朋友一路上山玩耍，一行人途中還進去咖啡廳用餐，身為乾媽的她在店門口雙手各抱著一個小孩，「崩潰小孩最搭配時尚臭臉，很重！」看到有網友說：「底迪吃豆腐」，她也搞笑回：「給他吃！」

▲▼張景嵐（圖／翻攝自Instagram／changchinlan）

▲▼張景嵐載朋友出遊。（圖／翻攝自Instagram／changchinlan）

▲▼張景嵐（圖／翻攝自Instagram／changchinlan）

張景嵐IG全文：

嵐嵐大學的室友都很愛嵐嵐
才讓嵐嵐睡的飽吃的好
長得又高又壯
-
今天終於跟久違的乾兒子吳迪見面
吳迪你聽清楚了
你媽媽永遠是我的
（幹嘛跟乾兒子搶媽媽）
-
4月採海芋
5月就繡球花囉

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

推薦閱讀

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

Max、Lucy現身ATT 4 Recharge萌炸！　Tony「三代同堂」笑容神複製

Max、Lucy現身ATT 4 Recharge萌炸！　Tony「三代同堂」笑容神複製

女兒「正臉照」3個月後曝光！　根本「縮小版貝童彤」五官神複製

女兒「正臉照」3個月後曝光！　根本「縮小版貝童彤」五官神複製

張艾亞「關濾鏡」現真面目！　網友看傻：那裡變小了

張艾亞「關濾鏡」現真面目！　網友看傻：那裡變小了

小禎窄裙「模特兒級美腿」全露！　鏡頭往下…網看傻：越來越瘦了

小禎窄裙「模特兒級美腿」全露！　鏡頭往下…網看傻：越來越瘦了

坤達「和別人睡」親密照被出賣！　修杰楷告狀柯佳嬿：他背著妳這樣

坤達「和別人睡」親密照被出賣！　修杰楷告狀柯佳嬿：他背著妳這樣

Sandy中空內衣「側邊剪開一個洞」！　鏡反射「真實身材」：有成果了

Sandy中空內衣「側邊剪開一個洞」！　鏡反射「真實身材」：有成果了

林珈安「漏尿睡不好」12症狀纏身！　安胎裸曬巨肚：媽媽真的很狂

林珈安「漏尿睡不好」12症狀纏身！　安胎裸曬巨肚：媽媽真的很狂

野生「校花級藝人」現身北捷！　素顏真面目曝光…網暴動：求巧遇

野生「校花級藝人」現身北捷！　素顏真面目曝光…網暴動：求巧遇

同一天宣布「結婚、離婚」　阿Sa隔9年罕見吐心聲！

同一天宣布「結婚、離婚」　阿Sa隔9年罕見吐心聲！

潤娥錄影「臉僵崩壞照」瘋傳！　法令紋冒出…驚呆30萬人登熱搜

潤娥錄影「臉僵崩壞照」瘋傳！　法令紋冒出…驚呆30萬人登熱搜

勝利夜店失身水藏800人份！　「喝下就會自己走進房」冒活屍動作…受害女看片嚇傻

勝利夜店失身水藏800人份！　「喝下就會自己走進房」冒活屍動作…受害女看片嚇傻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

野生「校花級藝人」現身北捷！　素顏真面目曝光…網暴動：求巧遇

同一天宣布「結婚、離婚」　阿Sa隔9年罕見吐心聲！

潤娥錄影「臉僵崩壞照」瘋傳！　法令紋冒出…驚呆30萬人登熱搜

勝利夜店失身水藏800人份！　「喝下就會自己走進房」冒活屍動作…受害女看片嚇傻

快訊／歐陽娜娜：身為中國人為傲！「支持一個中國原則」

獨家／歐陽龍：見鬼了！　「支持一個中國」心疼娜娜

資深女星改賣蔥油餅　豪賺「陽明山3房」再蓋飯店當CEO

酷炫罕見摘下眼鏡！　立體五官「撞臉汪東城」網一看大驚：這誰啊

梧桐妹乾爹是「這位男神」　送手繪畫作暖炸…網跪了：太有心！

吃7天狂瘦5kg！　花椰菜飯「熱量25卡超飽足」…歐陽娜娜激推：當宵夜也不胖

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

張景嵐

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 王嘉爾「被問單身嗎」下秒搖頭了！　答完被自己嚇到：OMG
  2. 陽明山採海芋「遇到女神」！　被拍4正面照…電暈男網友：太正
  3. 館長直播乳清「講出4個字」秒被檢舉！　衛生局：不改最高罰400萬
  4. 《怪奇物語3》預告藏5秘密！　他當救生員「成被害關鍵」
  5. 獨家／這群人「閩南語Cover下架」　慘遭檢舉原因曝光！
  6. 台灣人拍照才比YA？　杜力返美合照「被朋友歧視」
  7. 瘋電影／我們　假如這個世界上還有其他我們！
  8. 杜汶澤和「妓女老婆」激烈床戲！淫聲浪叫女兒都聽見了
  9. 「草閎戀」大馬女神維繫遠距戀「偶有小懷疑」靠這招秒OK
  10. 資深女星改賣蔥油餅　豪賺「陽明山3房」再蓋飯店當CEO

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366