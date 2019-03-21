Sandy中空內衣「側邊剪開一個洞」！　鏡反射「真實身材」：有成果了

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）口條流利又擁有亮麗外貌，是不少女孩為之稱羨的對象，平常穿著多半包緊緊的她，20日難得公開身穿中空裝的自拍照，她大方露出緊實腹部欣慰地說：「欸有一點成果了。」

▲Sandy穿運動內衣秀蠻腰。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



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照片中，可以看到Sandy紮起俐落長髮，穿上黑色外套，內搭一件純白運動內衣，微微掀起外套一轉身，內衣側邊剪開一個洞，讓人充滿無限遐想，在鏡子前扭動水蛇腰自拍，自信秀出緊實腹肌，下半身搭配運動褲也相當有型。

▲Sandy自信展現緊實的腹部線條。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



此外，Sandy透露這幾天因為忙著開大大小小的會議，身體荷爾蒙又開始出現微妙變化，「在緊繃狀態下，慢慢的感覺到自己的身體像板塊一樣挪動。」無論是情緒、體力或膚況，她都能感覺到荷爾蒙的變化，「實在是奇妙啊。」

▲Sandy運動內衣側邊剪開一個洞。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

事實上，有一張「高臉」的Sandy只有160公分，平時因為身材比例好，加上穿高跟鞋造成視覺拉長，有次穿著平底鞋，站在身高168公分的曾莞婷、身高177公分的坤達身邊特別明顯，也讓網友笑說：「原來妳這麼嬌小。」她曾透露一休假，身體就會出狀況，但只要修完長假就會好轉許多，原本紅字一片，有些就會回歸正常，被問是何病因，她則笑說：「說了就會變標題。」堅持不鬆口。