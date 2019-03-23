室友睡一半抱怨「不要壓我」！　熊熊掀床底才發現「大事不妙」

記者潘慧中／綜合報導

租屋有諸多不便，除了擔心遇到惡房東，也怕租到凶宅。熊熊（卓毓彤）透露10年前在五分埔附近和朋友合租，30坪月租只要8千塊，怎料友人一住進去就開始生病、甚至會問她一些奇怪的問題，直到搬家掀起床底發現「有一張超大的符」，她才驚覺大事不妙。

▲熊熊。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）



請繼續往下閱讀...

熊熊最近在《小明星大跟班》透露，那陣子如果中午回家的話，室友就會問：「妳剛剛有回來喔？」但其實她根本剛到家，有時候睡覺睡到一半，室友還會跟她說：「不要壓我」或是「妳的腳不要跨我的腳」等奇怪的話，但事實上她都在自己的位置躺得好好的。

▲▼熊熊分享過去在五分埔租屋的恐怖經驗。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



熊熊以為朋友可能吃感冒藥恍神，所以不以為意，但奇怪的是，友人生病一直不見好轉，對方的媽媽越想越不對勁、決定接女兒回家住，而真相也在搬家掀起床底的那一刻曝光，請了老師來看以後才發現「應該是有出事過。」

▲熊熊搬家才發現房子出事過。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



回想起當初看房子的那時候，熊熊坦言一走進去就覺得格局很怪，其中一間房間是鎖起來的，房門貼了一些符咒、甚至掛了八卦鏡，她當下問房東原因時，對方只回：「因為我有在信風水。」其餘不願多談，如今回憶起租屋過程，現場不少來賓都毛骨悚然。

▲約從44：27分開始。（影／取自YouTube／我愛小明星大跟班）