張震演外送員「落魄養家」看哭全場！張鈞甯讚：像白飯越嚼越香　老爸給滿分

記者蕭采薇／台北報導

新科金馬影帝張震得獎力作《幸福之路》將於全台上映。張震在片中飾演為了生計奔波的落魄外送員，真摯演技讓全場觀眾淚崩，被譽為是繼《當幸福來敲門》後年度最動人的父女情電影。好友張鈞甯看完後給出超獨特評價，形容張震的演技「就像一碗白飯」，而張震的演員父親張國柱也驚喜現身力挺，給兒子打了五顆星滿分好評。

▲張震《幸福之路》演活為生活苦撐的外送員父親。（圖／甲上提供）

▲張震在片中焦急找回走失女兒後，導演提醒他「不要用責罵去表現愛」。（圖／甲上提供）

張鈞甯看完餓了？讚影帝演技「像白飯越吃越香」

[廣告]請繼續往下閱讀...

張震在片中飾演紐約外送員，在48小時內歷經車輛失竊、詐騙等連環打擊，仍堅持為女兒撐起一個家。這份內斂的父愛深深打動了張鈞甯，她大讚：「震哥的表演就像在吃一碗很有趣的白飯，看似沒有刻意設計，卻讓人越吃越香，越看越享受。」

▲張震《幸福之路》演活為生活苦撐的外送員父親。（圖／甲上提供）

▲張鈞甯看完《幸福之路》大讚溫暖、充滿力量。（圖／甲上提供）

導演瞿友寧則被張震的帥氣折服，直呼他是「史上最帥老爸」，並感性表示當了父親後看這部片非常有感，「遇到了最不能說出的苦，感同身受。」

大明星不見了！連表演老師都認不出

曾寶儀與表演老師王琄也對張震的變身感到驚艷。曾寶儀直言觀影過程「幾乎忘記這是從小看到大的張震」，完全沉浸在故事中；王琄更感性地說：「看著一位演員變成熟是多麼感動的事，忘記了他是大明星張震，以你為榮！」

▲張震《幸福之路》演活為生活苦撐的外送員父親。（圖／甲上提供）

▲張震主演的《幸福之路》被觀眾讚是繼《當幸福來敲門》後年度最動人的父女情電影。（圖／甲上提供）

最驚喜的是，張震的父親、資深演員張國柱也特地到場觀賞。看完兒子的演出，他簡單卻有力地誇讚：「演得很好！」父子間的傳承與支持令人動容。

「我真的是拚了命去做」　道盡打工人心聲

本片由韓裔加拿大導演勞埃德李崔（Lloyd Lee Choi）執導，不僅讓張震拿下金馬影帝，更入選坎城影展「導演雙週」。張震在片中一句台詞：「我有多努力，你也不是不知道，我真的是拚了命去做！」道盡無數為生活打拚者的心聲。

▲張震《幸福之路》演活為生活苦撐的外送員父親。（圖／甲上提供）

▲張震（右）與童星魏愷樂在《幸福之路》自然真摯的父女互動，引發強烈共鳴。（圖／甲上提供）

張震分享，片中角色名「盧家成」倒過來念就是「成家路」，這正是他對幸福的註解。他透露在處理與女兒的對手戲時，刻意避開戲劇化的責罵，選擇用溫柔的方式表現愛，讓這條「幸福之路」更加真實動人。《幸福之路》1月29日全台上映，憑票根可兌換限量簽名海報。

 

「中獎玄學再+1」粉絲搶繞始源柱 繞完就中獎...他看了超問號 XD

