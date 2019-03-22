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「快銀」3度分手家暴女友！糾纏7年…女方抓包熱吻「蜘蛛女」舊愛

▲▼彼得伊凡斯（Evan Peters）和艾瑪羅勃茲（Emma Roberts）分手。（圖／達志影像／美聯社）

▲彼得伊凡斯和艾瑪羅勃茲分手。（圖／達志影像／美聯社）

記者林映妤／綜合報導

《X戰警》「快銀」彼得伊凡斯（Evan Peters）可能永遠不會和糾纏7年的前女友艾瑪羅勃茲（Emma Roberts）結婚了。據外媒《People》報導，這對曾二度訂婚、二度分手的愛侶，終於面臨第3次分手，且女方被《The Blast》直擊和新歡蓋瑞特荷德倫（Garrett Hedlund）晚餐約會並親密接吻，間接證實痛甩前任。

彼得伊凡斯和艾瑪羅勃茲2012年因合作《成人世界》墜入情網，2013年卻驚傳女方「家暴男友」，不僅揍爆他鼻樑，更把對方打得滿身是血還充滿咬痕，艾瑪因此遭到警方逮捕，最後因彼得不提告才獲釋。戲劇化的是，小倆口在牢房外激動擁抱和好後，還合拍影集《美國恐怖故事》，甚至在同年聖誕節訂婚。

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▲▼彼得伊凡斯（Evan Peters）和艾瑪羅勃茲（Emma Roberts）分手。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾瑪羅勃茲曾有家暴過彼得伊凡斯的紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

走過家暴風波，2016年5月2人卻解除婚約，接著又在同年8月復合，11月決定二度訂婚。交往7年來彼得伊凡斯和艾瑪羅勃茲分分合合，本就不被外界看好，彼得一直被網友勸退「不要再和家暴女交往」，直到今年2人還是沒能堅持下去，在女方被直擊親吻新歡後，宣告戀情破局。

至於艾瑪羅勃茲的新歡則是《潘恩：航向夢幻島》男星蓋瑞特荷德倫，在和艾瑪爆出戀情前，他和前任「蜘蛛女」克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）交往4年，2016年才分手。

▲▼蓋瑞特荷德倫（Garrett Hedlund）。（圖／達志影像／美聯社）

▲蓋瑞特荷德倫舊愛是「蜘蛛女」克絲汀鄧斯特。（圖／達志影像／美聯社）

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快銀, 彼得伊凡斯, 艾瑪羅勃茲

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