瑞奇馬汀同框《烈愛對決》24歲鮮肉！　前夫突現身全網嗨翻：最懂吃瓜的前任

記者蕭采薇／綜合報導

54歲的拉丁天王瑞奇馬汀（Ricky Martin）魅力依舊，近日他現身米蘭男裝週參加Giorgio Armani秀後晚宴，並在 Instagram 曬出與24歲當紅新星哈德遜威廉斯（Hudson Williams）的親密合照。沒想到這張照片竟釣出瑞奇馬汀離婚兩年的藝術家前夫吉萬約瑟夫（Jwan Yosef）留下超調皮評論，讓網友直呼：「這對前任的互動太有愛了！」

▲瑞奇馬丁合照《烈愛對決》哈德遜威廉斯。（圖／翻攝自瑞奇馬丁IG）

拉丁天王合體「冰球 BL」男神 大讚：鄰座太優秀

瑞奇馬汀日前在米蘭與憑藉冰球影集《烈愛對決》（Heated Rivalry）爆紅的哈德遜威廉斯同桌共進晚餐。瑞奇馬汀在貼文中寫道：「在米蘭的秀前晚餐。美食、更好的對談，還有優秀的鄰座夥伴。」隨後哈德遜也暖心回覆：「超棒的對話！」並附上紅心符號。

照片中，54 歲的瑞奇馬汀展現熟男魅力，與年僅 24 歲、散發青春氣息的哈德遜站在一起，畫面極度賞心悅目，留言區瞬間被粉絲的火火與愛心貼圖洗板。

▲加拿大BL劇《烈愛對決》紅遍歐美。（圖／HBO Max提供）

前夫現身送上「爆米花」 網笑：最懂吃瓜的前任

最令粉絲驚喜的，莫過於瑞奇馬汀的前夫、41 歲的藝術家吉萬約瑟夫。他看到這組帥度爆表的合照後，幽默地留言稱：「我會想看這部秀（I'd watch this show）。」 語末還附上一個「爆米花」符號，戲謔語氣彷彿在看一齣精彩影集，大方支持前夫與新一代男神互動的態度，被網友封為「最佳前任典範」。

瑞奇馬汀與吉萬約瑟夫於 2023 年宣佈離婚，結束近 6 年的婚姻。兩人當時在聲明中表示，決定以愛與尊嚴的方式結束關係，並共同撫養一對兒女。離婚兩年多來，雙方始終維持友善互動，這次在社群平台上的「神回覆」，再次證明了兩人即便分手也能是好朋友。

▲《烈愛對決》改編自畅銷小說，講述兩名冰球宿敵，從敵對到墜入愛河的性感且深刻的愛情故事。（圖／HBO Max提供）



哈德遜威廉斯是誰？《烈愛對決》虐戀全球暴紅

24歲的加拿大演員哈德遜威廉斯，在 2025 年 12 月因主演運動羅曼史影集《烈愛對決》而聲名大噪。該劇改編自畅銷小說，講述兩名冰球宿敵 Shane（哈德遜 飾）與 Ilya 之間，從敵對到墜入愛河的性感且深刻的愛情故事。影集在 HBO Max 上線後引發瘋狂討論，也讓哈德遜成為當今好萊塢最受矚目的新星之一。