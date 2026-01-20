吳建豪快看！　蕭秉治被他逼跳「奪命三搖」：要慎選嘉賓

記者蔡琛儀／台北報導

蕭秉治日前分別於上海、南京開唱，上海場更首度完售，讓他感動直呼：「這是我人生第一次上海售罄的演唱會，真的很謝謝大家支持，也很有機會返場！」滿場歌迷的熱情，替巡演開出亮眼成績。

▲蕭秉治南京、上海開唱。（圖／相信音樂提供）

上海場邀來好友鼓鼓呂思緯擔任嘉賓，兩人合唱〈天機〉後，鼓鼓突發奇想拿起手機，直接與近千名歌迷拍攝影片，替蕭秉治圓夢「和歌迷一起拍MV」。戴著兔子帽登場的鼓鼓更不忘拱他跳舞，力邀蕭秉治挑戰吳建豪新歌〈傑作〉的「奪命三搖」，難得扭動腰臀，讓全場嗨翻，蕭秉治忍不住求饒地說：「下次我要慎選嘉賓！」。

演出結束後，蕭秉治連夜趕往南京，這次邀請丁噹擔任嘉賓，丁噹一登場火辣造型就讓蕭秉治害羞笑說：「我都不敢看你脖子以下。」兩人不僅合唱〈冷血動物〉，丁噹也首度演唱蕭秉治為她量身打造的新歌〈最痛的遺憾〉，現場氣氛陶醉。

▲▼蕭秉治找鼓鼓、丁噹當嘉賓。（圖／相信音樂提供）

彩排時蕭秉治就忍不住頻頻比讚，大讚丁噹唱功驚人，丁噹也回誇他「真的太會寫歌」，笑說若歌曲大紅，記得拿到版稅要請客。她也預告「夜遊 A Night Tour」巡演將陸續開跑，期待很快再與歌迷相見。