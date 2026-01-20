ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

張書豪認同「孩子出生就沒有自己了」
單腳站不到10秒恐短命！
70歲周潤發10K馬拉松完賽！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

Ella A-Lin 李運慶 洪詩 唐綺陽 李國超 崔麗杰 紀曉波

專訪／劉冠廷罕見「失控怒罵」　孫可芳揭背後原因：數一數二浪漫

記者黃庠棻／專訪

女星孫可芳和劉冠廷愛情長跑15年，2023年登記結婚及宣布懷孕喜訊，更在2024年3月底生下兒子「小太陽」，成為新手媽媽的她，平時不忘透過社群記錄育兒趣事，近日她主演的台劇《何百芮的地獄戀曲》受到許多觀眾討論，她日前接受《ETtoday星光雲》專訪時也分享了拍攝趣事。

▲劉冠廷、孫可芳的寶寶性別趴特地不選用藍色和粉紅色。（圖／翻攝自臉書／孫可芳（小豆））

▲劉冠廷、孫可芳是演藝圈夫妻代表之一。（圖／翻攝自臉書／孫可芳（小豆））

《何百芮的地獄戀曲》是《何百芮的地獄毒白》續作，孫可芳在這系列影集中飾演「肉食女」克拉拉，是一個奉行著「活在當下、開心就好」的單身造型師，每天打扮得光鮮亮麗，遊走在許多帥哥中，自然不造作的演技讓她憑藉這個角色入圍第59屆金鐘獎戲劇節目女配角獎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《何百芮的地獄戀曲》由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶等人主演。（圖／彼此影業提供）

▲孫可芳在《何百芮的地獄戀曲》與詹懷雲有許多對手戲。（圖／彼此影業提供）

這次在《何百芮的地獄戀曲》中，孫可芳終於迎來一段臉紅心跳的愛戀，與女主角何百芮（郭書瑤飾）的弟弟何萬生（詹懷雲飾）有不少對手戲，雖然戲外兩人相差11歲，但相處起來卻沒有太大問題，她笑說「精神年齡差不多，不會覺得差很多」。

▲《何百芮的地獄戀曲》孫可芳、詹懷雲。（圖／彼此影業提供）

▲孫可芳在《何百芮的地獄戀曲》與詹懷雲有許多對手戲。（圖／彼此影業提供）

被問到過去是否談過姐弟戀，孫可芳思考了許久，因為她與劉冠廷愛情長跑多年，對之前的戀情已沒有太多記憶，反而回想起與老公的第一次相遇，以為對方是學長，沒想到竟是學弟，她更透露兩人其實在熟識之前有另一層關係。

▲《何百芮的地獄戀曲》孫可芳、詹懷雲。（圖／彼此影業提供）

▲孫可芳在《何百芮的地獄戀曲》與詹懷雲有許多對手戲。（圖／彼此影業提供）

原來，孫可芳在大學時期是系學會幹部，當年要打電話給新生，其中一個就是劉冠廷，還發現對方是自己阿姨的學生，笑說「我兩個阿姨都是他高師大附中的老師」，沒想到後續還發展成情侶關係，甚至修成正果、結婚，也成為小倆口一段特殊又美好的回憶。

▲《何百芮的地獄戀曲》孫可芳、詹懷雲。（圖／彼此影業提供）

▲《何百芮的地獄戀曲》孫可芳。（圖／彼此影業提供）

由於新戲《何百芮的地獄戀曲》中，探討了許多有關感情的議題，雖然孫可芳距離上一次失戀已有一大段時間，但她也透露，過去跟劉冠廷交往的過程中也有過不少問題，但幸好兩人都是演員，直言「每段時間有不同的狀態，剛好表演調劑了我們的生活」。

▲▼孫可芳發文。（圖／翻攝自臉書／孫可芳）

▲孫可芳與劉冠廷愛情長跑多年。（圖／翻攝自臉書／孫可芳）

除了感情問題之外，《何百芮的地獄戀曲》也演繹出現實生活中的友情摩擦，孫可芳被問及過去是否有與閨蜜吵架的經驗，她坦言自己其實比較常「為了朋友而生氣」，大學時期有一次跟一群朋友搭捷運，其中有一位男生外型「比較不man」，於是車廂內就有國高中生開了好友外型的玩笑，讓她相當生氣，差一點就出口罵人。

▲《何百芮的地獄戀曲》孫可芳、詹懷雲。（圖／彼此影業提供）

▲孫可芳在《何百芮的地獄戀曲》與詹懷雲有許多對手戲。（圖／彼此影業提供）

所幸，孫可芳的怒氣被朋友壓制住，對方表示沒關係，她坦言自己沒有太多跟閨蜜吵架又合好的經驗，人生中反而比較多為朋友出氣的經驗，她笑說「如果是我自己遇到反而還好，對自己的事情都會覺得還好，反而朋友的事我比較有辦法做出反應。」

▲《何百芮的地獄戀曲》孫可芳、詹懷雲。（圖／彼此影業提供）

▲《何百芮的地獄戀曲》孫可芳。（圖／彼此影業提供）

不僅孫可芳個性見義勇為，就連老公劉冠廷也有過「霸氣救美」的經驗，原來她大學時期在劇場工作，有一度跟同學鬧得不開心，雖然忘記具體發生什麼摩擦，只記得某位同學自己做錯事，卻一直在背後講她壞話，還企圖拉攏其他人一起排擠她。

▲孫可芳、劉冠廷求婚成功。（圖／記者李毓康攝）

▲孫可芳、劉冠廷。（圖／記者李毓康攝）

當時，孫可芳自己一人默默承受，都沒有出面捍衛自己，只會在下課時悄悄跟當年還是男友的劉冠廷訴苦。後來，劉冠廷看不下去孫可芳難過，變衝進排練場大罵、大吼，把她承受的委屈全說出來，甚至還爆料「小豆回家很難過，都在哭，她只是沒有講」，突如其來的舉動讓全場傻眼，最終她與同學的摩擦也順利解決。

▲劉冠廷、孫可芳的寶寶性別趴特地不選用藍色和粉紅色。（圖／翻攝自臉書／孫可芳（小豆））

▲劉冠廷、孫可芳。（圖／翻攝自臉書／孫可芳（小豆））

對此，孫可芳回想當年劉冠廷「霸氣救美」的過程，忍不住表示「這是冠廷為我做過數一數二浪漫的事情」，在分享的過程中她也露出驕傲又幸福的笑容，但自己並沒有正面跟老公說過這件事，笑說「冠廷應該不知道我覺得這件事很浪漫」，小倆口私底下的互動方式也相當可愛。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

何百芮的地獄戀曲郭書瑤姚淳耀孫可芳鍾瑶劉冠廷

推薦閱讀

「貝克漢一家」完美全是演的！長子撕破臉揭內幕：被父母控制一輩子　婚禮也被搶

「貝克漢一家」完美全是演的！長子撕破臉揭內幕：被父母控制一輩子　婚禮也被搶

8小時前

被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相…天王用繁體中文親回

被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相…天王用繁體中文親回

7小時前

宣布暫停直播！賓賓哥陷爭議「消費者退貨」慘賠700萬　背27條官司發聲

宣布暫停直播！賓賓哥陷爭議「消費者退貨」慘賠700萬　背27條官司發聲

5小時前

女團成員「請假考學測」卻在上海出道！惹火粉絲：沒貢獻還佔名額

女團成員「請假考學測」卻在上海出道！惹火粉絲：沒貢獻還佔名額

11小時前

資生堂千金拚了！打造「芭比腰」半年動刀2次 激縮6吋S曲線全露

資生堂千金拚了！打造「芭比腰」半年動刀2次 激縮6吋S曲線全露

11小時前

剛被爆19年婚變！A-Lin聽《I'm Sorry》難過哭了：抱歉曾那麼愛你

剛被爆19年婚變！A-Lin聽《I'm Sorry》難過哭了：抱歉曾那麼愛你

1/17 11:21

爆Ella砸重金買15首S.H.E金曲版權！　前東家華研發聲曝內幕

爆Ella砸重金買15首S.H.E金曲版權！　前東家華研發聲曝內幕

1/19 19:09

丫頭「破次元同框」王鶴棣！　靠頭合照網驚：天哪怎麼認識的

丫頭「破次元同框」王鶴棣！　靠頭合照網驚：天哪怎麼認識的

10小時前

AV震撼彈！40萬粉正妹饒舌歌手「下海當女優」　性慾太強無處發洩

AV震撼彈！40萬粉正妹饒舌歌手「下海當女優」　性慾太強無處發洩

1/16 19:54

「AV頂級小隻馬」惠理出道17年丟震撼彈！特級情報：請粉絲做準備

「AV頂級小隻馬」惠理出道17年丟震撼彈！特級情報：請粉絲做準備

1/19 13:05

八點檔10演員驚喜現身板橋車站！　洪都拉斯認了：很久沒見女兒

八點檔10演員驚喜現身板橋車站！　洪都拉斯認了：很久沒見女兒

12小時前

野生張菲「街頭騎重機」影片瘋傳！疑本人現身Threads認：就是我

野生張菲「街頭騎重機」影片瘋傳！疑本人現身Threads認：就是我

7小時前

熱門影音

這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書

這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書
《功夫》「火雲邪神」逝世　梁小龍享壽77歲

《功夫》「火雲邪神」逝世　梁小龍享壽77歲
金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼

金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼
李多慧台中搭計程車被認出！　視訊司機女兒還給超多小費

李多慧台中搭計程車被認出！　視訊司機女兒還給超多小費
洪詩照顧失智公公掀議論　還原真相「只是愛屋及烏」

洪詩照顧失智公公掀議論　還原真相「只是愛屋及烏」
楊冪直播狂嗑食物！　工作人員急喊：姐少吃點

楊冪直播狂嗑食物！　工作人員急喊：姐少吃點
胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？

胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？
向華強遭手下盜名詐40億！　潛伏5年搞騙局..痛斥：偽君子

向華強遭手下盜名詐40億！　潛伏5年搞騙局..痛斥：偽君子
陶晶瑩曝「李李仁吻戲有隔大拇指」　關穎秒拆穿：他放屁！

陶晶瑩曝「李李仁吻戲有隔大拇指」　關穎秒拆穿：他放屁！
見台下0人接唱「娜魯One」　 A-Lin：沒人想唱是不是？

見台下0人接唱「娜魯One」　 A-Lin：沒人想唱是不是？
RAIN用肌肉拿捏粉絲

RAIN用肌肉拿捏粉絲
老婆影片遭低級言論洗版　鄭靚歆怒轟性騷擾：太噁心

老婆影片遭低級言論洗版　鄭靚歆怒轟性騷擾：太噁心
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

薔薔「透視禮服只穿丁字褲」辣翻！　頻道講究真實：不像其他YTR拿稿子Re

薔薔「透視禮服只穿丁字褲」辣翻！　頻道講究真實：不像其他YTR拿稿子Re

看更多

老婆影片遭低級言論洗版　鄭靚歆怒轟性騷擾：太噁心

即時新聞

剛剛
剛剛
5分鐘前0

花蓮光復商工遭重創　大咖天團和唱片公司「低調捐225萬」送暖！

32分鐘前79

賓賓哥傳選新北市議員！本人鬆口從政意願　遭盧秀燕封殺「正面回應了」

34分鐘前0

吳建豪快看！　蕭秉治被他逼跳「奪命三搖」：要慎選嘉賓

1小時前0

曾敬驊金馬獎座放公媽桌！　想帶父母出國卻被放生：我不想加入那一團啦

1小時前0

專訪／劉冠廷罕見「失控怒罵」　孫可芳揭背後原因：數一數二浪漫

1小時前10

邊荷律喪父暫離台灣「需要再難過一下」　親吐心聲：2月回來

1小時前0

瑞奇馬汀同框《烈愛對決》24歲鮮肉！　前夫突現身全網嗨翻：最懂吃瓜的前任

2小時前0

不被時間定義的名字　宋慧喬狀態巔峰！接下保柔緹仿生玻尿酸代言引熱議

2小時前10

昆凌周杰倫「看球賽互摸大腿曬恩愛」　網被甜暈：生理性喜歡

2小時前11

白嘉莉遊英急返台　台灣是福地「認真考慮置產」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 長子：貝克漢一家全是演的
    8小時前4022
  2. 被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相　天王親回
    7小時前507
  3. 賓賓哥捲爭議「消費者退貨」慘賠700萬！
    5小時前164
  4. 女團成員「請假考學測」卻在上海出道
    11小時前125
  5. 資生堂千金打造「芭比腰」拚了！
    11小時前1613
  6. A-Lin聽《I'm Sorry》難過哭了
    1/17 11:21148
  7. 爆Ella砸重金買15首S.H.E金曲版權！　前東家華研發聲曝內幕
    1/19 19:09144
  8. 丫頭「破次元同框」王鶴棣！　靠頭合照網驚呆
    10小時前4
  9. AV震撼彈！40萬粉女饒舌歌手下海當女優
    1/16 19:544412
  10. 「AV頂級小隻馬」惠理出道17年丟震撼彈！特級情報：請粉絲做準備
    1/19 13:05165
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合