專訪／劉冠廷罕見「失控怒罵」　孫可芳揭背後原因：數一數二浪漫

記者黃庠棻／專訪

女星孫可芳和劉冠廷愛情長跑15年，2023年登記結婚及宣布懷孕喜訊，更在2024年3月底生下兒子「小太陽」，成為新手媽媽的她，平時不忘透過社群記錄育兒趣事，近日她主演的台劇《何百芮的地獄戀曲》受到許多觀眾討論，她日前接受《ETtoday星光雲》專訪時也分享了拍攝趣事。

▲劉冠廷、孫可芳是演藝圈夫妻代表之一。（圖／翻攝自臉書／孫可芳（小豆））

《何百芮的地獄戀曲》是《何百芮的地獄毒白》續作，孫可芳在這系列影集中飾演「肉食女」克拉拉，是一個奉行著「活在當下、開心就好」的單身造型師，每天打扮得光鮮亮麗，遊走在許多帥哥中，自然不造作的演技讓她憑藉這個角色入圍第59屆金鐘獎戲劇節目女配角獎。

這次在《何百芮的地獄戀曲》中，孫可芳終於迎來一段臉紅心跳的愛戀，與女主角何百芮（郭書瑤飾）的弟弟何萬生（詹懷雲飾）有不少對手戲，雖然戲外兩人相差11歲，但相處起來卻沒有太大問題，她笑說「精神年齡差不多，不會覺得差很多」。

被問到過去是否談過姐弟戀，孫可芳思考了許久，因為她與劉冠廷愛情長跑多年，對之前的戀情已沒有太多記憶，反而回想起與老公的第一次相遇，以為對方是學長，沒想到竟是學弟，她更透露兩人其實在熟識之前有另一層關係。

原來，孫可芳在大學時期是系學會幹部，當年要打電話給新生，其中一個就是劉冠廷，還發現對方是自己阿姨的學生，笑說「我兩個阿姨都是他高師大附中的老師」，沒想到後續還發展成情侶關係，甚至修成正果、結婚，也成為小倆口一段特殊又美好的回憶。

由於新戲《何百芮的地獄戀曲》中，探討了許多有關感情的議題，雖然孫可芳距離上一次失戀已有一大段時間，但她也透露，過去跟劉冠廷交往的過程中也有過不少問題，但幸好兩人都是演員，直言「每段時間有不同的狀態，剛好表演調劑了我們的生活」。

▲孫可芳與劉冠廷愛情長跑多年。（圖／翻攝自臉書／孫可芳）

除了感情問題之外，《何百芮的地獄戀曲》也演繹出現實生活中的友情摩擦，孫可芳被問及過去是否有與閨蜜吵架的經驗，她坦言自己其實比較常「為了朋友而生氣」，大學時期有一次跟一群朋友搭捷運，其中有一位男生外型「比較不man」，於是車廂內就有國高中生開了好友外型的玩笑，讓她相當生氣，差一點就出口罵人。

所幸，孫可芳的怒氣被朋友壓制住，對方表示沒關係，她坦言自己沒有太多跟閨蜜吵架又合好的經驗，人生中反而比較多為朋友出氣的經驗，她笑說「如果是我自己遇到反而還好，對自己的事情都會覺得還好，反而朋友的事我比較有辦法做出反應。」

不僅孫可芳個性見義勇為，就連老公劉冠廷也有過「霸氣救美」的經驗，原來她大學時期在劇場工作，有一度跟同學鬧得不開心，雖然忘記具體發生什麼摩擦，只記得某位同學自己做錯事，卻一直在背後講她壞話，還企圖拉攏其他人一起排擠她。

▲孫可芳、劉冠廷。（圖／記者李毓康攝）

當時，孫可芳自己一人默默承受，都沒有出面捍衛自己，只會在下課時悄悄跟當年還是男友的劉冠廷訴苦。後來，劉冠廷看不下去孫可芳難過，變衝進排練場大罵、大吼，把她承受的委屈全說出來，甚至還爆料「小豆回家很難過，都在哭，她只是沒有講」，突如其來的舉動讓全場傻眼，最終她與同學的摩擦也順利解決。

▲劉冠廷、孫可芳。（圖／翻攝自臉書／孫可芳（小豆））

對此，孫可芳回想當年劉冠廷「霸氣救美」的過程，忍不住表示「這是冠廷為我做過數一數二浪漫的事情」，在分享的過程中她也露出驕傲又幸福的笑容，但自己並沒有正面跟老公說過這件事，笑說「冠廷應該不知道我覺得這件事很浪漫」，小倆口私底下的互動方式也相當可愛。