拜託初代《蜘蛛人》的他回歸！製片隔空喊話：打給我吧

▲山姆雷米執導陶比麥奎爾版《蜘蛛人》獲得空前成功。（圖／達志影像／美聯社）

記者林映妤／綜合報導

山姆雷米（Sam Raimi）因為執導陶比麥奎爾（Tobey Maguire）主演的初代《蜘蛛人》系列電影躍升為好萊塢賣座片導演，雖然《蜘蛛人》沒能拍第4集令許多影迷惋惜不已，但製片人同時也是漫威工作室創始人艾維亞拉（Avi Arad）卻在近期受訪表示，在動畫片《蜘蛛人：新宇宙》的巨大成功後，希望邀山姆雷米回鍋！

艾維亞拉表示：「我真的很想知道我們會從山姆雷米身上獲得什麼樣的《蜘蛛人》動畫電影，如果他看到（報導）了，打給我吧，山姆！」意指希望對方能夠回歸執導《蜘蛛人》系列，但並非第4集，而是動畫電影。

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▲▼陶比麥奎爾飾演的蜘蛛人至今仍為經典。（圖／IMDb）

細數山姆雷米和索尼《蜘蛛人》的糾葛，一開始因為執導《蜘蛛人》獲得空前成功而廣受歡迎，陶比麥奎爾至今也仍是最受歡迎的蜘蛛人；但第3集索尼要求加入反派角色「猛毒」，讓山姆雷米無法接受，結果整部電影走向分崩離析，負面評論排山倒海而來。

原本山姆雷米手中握有《蜘蛛人》第4集的計畫，甚至敲定約翰馬克維奇（John Malkovich）和安海瑟威（Anne Hathaway）飾演「禿鷹」和「黑貓」，更安排蜘蛛人與黑貓有感情線，無奈索尼再度介入，最後讓《蜘蛛人4》胎死腹中，山姆雷米也與索尼分道揚鑣。

然而動畫電影《蜘蛛人：新宇宙》橫掃獎季，品質、口碑、票房都獲得全球好評，其中不少橋段都明顯致敬陶比麥奎爾版《蜘蛛人》1、2集，這也使許多觀眾自動連結，是否中年版的蜘蛛人就是陶比飾演的該位蜘蛛人？雖然目前沒有答案，但艾維亞拉主動邀約山姆雷米回歸執導《蜘蛛人》動畫電影，或許能彌補對方當初想完成《蜘蛛人4》的願望。





▲《蜘蛛人：新宇宙》成功後，山姆雷米被邀請製作動畫。（圖／翻攝自臉書／索尼影業）