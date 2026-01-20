賓賓哥傳選新北市議員！本人鬆口從政意願　遭盧秀燕封殺「正面回應了」

記者孟育民／台北報導

公益網紅賓賓哥今（20日）舉辦年度尾牙感恩餐會，對外分享一路投入公益行動的階段性成果。先前傳出他有意願參加選舉，他坦言確實有人拱他參選新北市三峽、鶯歌地區議員，但他也果斷拒絕，「我知道三鶯地區要出來選的話，至少要一兩千萬，我真的沒辦法，因為就算有，我也沒有政治頭腦，很多人都在傳我要出來選，其實政治我暫時沒考量。」

▲賓賓哥被拱從政。（圖／泰霸團隊提供）

對於日前校園直播爭議，台中市長盧秀燕公開表態「永不錄用賓賓哥」一事，賓賓哥也做出善意回應。他表示，完全尊重市府立場，但仍希望社會能理解，在許多角落，仍存在政府資源一時無法全面照顧到的個案，「我還是會繼續做，整個台灣台中是最需要幫忙的，如果我因為這樣放棄那些個案，我覺得非常不好，我不會因為地區性不幫忙台中。」

▲賓賓哥回應捲入爭議。（圖／泰霸團隊提供）

目前他坦言身上仍有多起訴訟案件，多數與個案、肖像權或網路檢舉相關，已有多案獲不起訴處分，並強調自己從未因流量刻意製造爭議。儘管經營困難、資金壓力沉重，賓賓哥仍強調不會放棄公益行動。即便未來直播全面停播，仍會持續協助真正有需要的個案，只是在金額與方式上更謹慎評估。「走了這條路，吐回去也不能抱怨，因為是自己選的。」