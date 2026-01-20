曾敬驊金馬獎座放公媽桌！　想帶父母出國卻被放生：我不想加入那一團啦

記者蕭采薇／台北報導

獲得金馬獎「最佳改編劇本」及「最佳男配角」的電影《我家的事》，即將正式上架串流平台。演員藍葦華、高伊玲、黃珮琪及曾敬驊，以及導演潘客印，20日齊聚揮毫迎春。剛升格金馬男配的曾敬驊，自爆獎座現在的「歸宿」竟是在宜蘭老家的公媽桌（神明廳）。

▲曾敬驊以《我家的事》拿下金馬獎最佳男配角，如今獎座放在宜蘭家裡的「公媽桌」上。（圖／CATCHPLAY提供）

金馬獎座放神明桌！曾敬驊化身「冬山之光」求祖先保佑

曾敬驊憑藉《我家的事》演技大爆發，抱回演藝生涯首座金馬獎。被問到獎座現在放在哪？他靦腆自爆，得獎後跟父母吃飯，獎座就直接由他們帶回宜蘭，「現在放在我宜蘭家的公媽桌上，跟祖先放在一起，保佑大家身體健康。」超真實心得讓現場笑聲不斷，他也被戲稱是「冬山之光」。

▲《我家的事》（左起）曾敬驊、藍葦華、 導演潘客印、高伊玲、黃珮琪。（圖／記者林敬旻攝）

除了獎座吸睛，曾敬驊曾許願要帶從未出國的父母旅行，沒想到進度卻「卡關」。他透露媽媽很想去，但爸爸有各種堅持，結果因為他一直「煩」父母，兩位長輩乾脆自己約了朋友年後出國。當媒體提議他乾脆加入長輩團時，曾敬驊展現超直白個性，秒拒絕：「我不想加入這一團，（跟長輩們）都沒有話題聊！」引來現場演員群驚呼：「這麼直接可以嗎？」

藍葦華宜蘭家「開大門」撒紅包 曾敬驊回鄉點名酸菜結湯

農曆年將至，戲裡的父子檔藍葦華與曾敬驊正好都是宜蘭人。藍葦華展現大將之風，霸氣宣告：「過年只要有人來我家拜年，我就發紅包！」這讓坐在一旁的曾敬驊眼睛發亮，馬上追問：「你家在宜蘭哪裡？」現場預約拜年行程。

▲《我家的事》藍葦華、曾敬驊在片中飾演父子。（圖／CATCHPLAY提供）

曾敬驊也分享，過年最期待媽媽煮的「酸菜結湯」，往年都會幫忙逛市場、準備年夜飯。至於紅包進度，他坦言現在已經不拿父母紅包，「爸爸媽媽有試圖要給，但我都退掉了。」現在的他反而成為「紅包大戶」，會包給妹妹以及姊姊的孩子們。

導演潘客印年年被催婚 黃珮琪推「邊看電影邊配小丸子」

比起宜蘭組的熱鬧，住在台北的高伊玲與黃珮琪則笑稱台北過年「無聊到爆」，連餐廳都沒開，黃珮琪更直言只能在家耍廢，甚至打算去高伊玲家過年。而單身的導演潘客印則無奈表示，每年回家都會面臨「催婚」例行公事，媽媽至今仍未放棄要他帶女友回家。

▲《我家的事》黃珮琪、高伊玲在片中飾演母女。（圖／CATCHPLAY提供）

對於電影即將上架串流平台，導演興奮建議觀眾可以利用「回放功能」找細節，像是片中隱喻以及「冬天為何哈出白煙」等冷知識彩蛋。黃珮琪則幽默提醒，如果看《我家的事》情緒太沈重受不了，「可以先按暫停，去改看《櫻桃小丸子》轉換心情再回來！」