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杜汶澤和「妓女老婆」激烈床戲！淫聲浪叫女兒都聽見了

記者林映妤／台北報導

杜汶澤在監製港片《G殺事件》中飾演學霸美少女陳漢娜的生父，他是個比「黑道還黑道」的警察，和影后黃璐飾演的妓女老婆有好幾場激烈床戲，淫聲浪叫被在家的陳漢娜聽見，讓繼母、繼女2人關係更加緊繃。

杜汶澤談到片中角色，表示：「有兩種角色是我最覺得有趣的，一種是你喜歡、很像自己的人，另一種就是你最討厭的人。」而電影裡的角色「龍爺」就屬後者，他還笑說自己是「香港黑警研究科科長」！

▲▼《G殺事件》杜汶澤、黃璐、陳漢娜。（圖／双喜提供）

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▲▼《G殺事件》杜汶澤飾演「黑警」。（圖／双喜提供）

▲▼《G殺事件》杜汶澤、黃璐、陳漢娜。（圖／双喜提供）

他在《G殺事件》中跟黃璐的激情戲不少，甚至還有數場「白嫖野雞」的惹火床戲。曾導過不少重口味影片的監製邱禮濤，則幫新手導演李卓斌不少忙，讓演員在專業的狀況下可以放心演出。李卓斌說：「邱禮濤在拍戲前都會先找雙方演員來討論，要摸哪個地方都會抓著演員的手先排練一遍，使得現場拍攝相當順利。」

至於黃璐從影以來，參與的電影一路都往坎城、柏林、威尼斯、盧卡諾等影展亮相，還演過台灣電影《對面的女孩殺過來》、《幸福城市》。這次演「雞」的角色，展現更底層的悲哀，她受訪時也自己形容「這次的角色是個很悲慘的角色」，但也成功入圍今年香港金像獎最佳女配角，成為熱門得獎人選之一，黃璐幽默表示：「我好像把全東南亞的妓女都演過一遍了！」

《G殺事件》3月29日上映。

▲▼《G殺事件》杜汶澤、黃璐、陳漢娜。（圖／双喜提供）

▲▼《G殺事件》黃璐飾演妓女後母。（圖／双喜提供）

▲▼《G殺事件》杜汶澤、黃璐、陳漢娜。（圖／双喜提供）

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G殺事件, 陳漢娜, 陸駿光, 杜汶澤

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