逆天顏值！除了寇弟男神　《愛上觸不到的你》還有「地表最帥導演」

記者林映妤／台北報導

「寇弟」寇爾史普洛茲（Cole Sprouse）主演愛情電影《愛上觸不到的你》浪漫又催淚，除了寇弟成為新一代天菜男神，導演賈斯汀巴爾多尼（Justin Baldoni）的逆天顏質與性感身材，也被粉絲封為「地表最帥導演」！

其實賈斯汀巴爾多尼曾演出《貞愛好孕到》等美劇，他帥氣的臉蛋、火熱的身材，加上溫文儒雅的氣質，成為不少粉絲心目中的理想情人。有顏又有才，他這次演而優則導，處女作就以紮實的導演功底備受矚目。

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▲▼《愛上觸不到的你》導演賈斯汀巴爾多尼有顏又有才。（圖／采昌提供）

值得一提的是，賈斯汀巴爾多尼也是美國知名「社會慈善運動家」，不斷用影視作品幫助病友，並向社會大眾傳達善念。這次他希望透過《愛上觸不到的你》罹患「囊狀纖維化症」的年輕男女，向大眾傳遞激勵人心的正面能量，「生命中有很多事情是值得奮鬥的，我希望觀眾在看完電影之後，能湧起對生命的讚嘆和珍惜，並付諸行動！」

如此善良正面的賈斯汀，被男女主角公認是「天使」般的存在。女主角海莉盧理查森（Haley Lu Richardson）在訪問中大呼：「賈斯汀是我遇過最有愛心的人！他全身上下都充滿了愛！」寇爾史普洛茲也在一旁點頭附和：「真的！他簡直就是天使！」

《愛上觸不到的你》請來《玩命關頭》系列、《復仇者聯盟2：奧創紀元》好萊塢音樂大師布萊恩泰勒（Brian Tyler）打造動人配樂，更請來流行暢銷歌手安迪葛瑞墨（Andy Grammer）為電影量身打造動人主題曲《別放棄我》。台灣片商也請到知名療癒作家肆一，以細膩動人的文筆，為歌曲翻譯中文歌詞。電影3月29日上映。

▲連寇弟也大讚導演根本就是天使。（圖／采昌提供）