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男歌手轉行「如今是華航機長」！　超猛現況曝光

記者蔡琛儀／台北報導

中華音樂人交流協會將在2025年2月14、15、16日連續三天在台北小巨蛋舉辦「民歌五十演唱會」，邀請超過50位歌手開唱，當年的玉女歌手代表胡藝芬表示：「民歌有著我們成長過程中美好的回憶，不論是那一首民歌都帶給我極大的安慰和鼓勵。年近60的我，能參與民歌50，是我歌手生涯極大的榮幸。」

▲▼民歌五十藍麗婷、胡藝芬、于冠華、廖柏青、凃佩岑、賴佩霞 。（圖／中華音樂人交流協會提供）

▲民歌五十藍麗婷、胡藝芬、于冠華、廖柏青、凃佩岑、賴佩霞 。（圖／中華音樂人交流協會提供）

大學城歌手、現任華航機長的廖柏青（Ben）猶記七零年代，國中時拿著吉他唱著〈鄉間小路〉，當時50歲對他來說是遙不可及，而現在「民歌」這個對華語流行樂壇影響最重要的里程碑，竟然都50週年了。在疫情期間，廖柏青每次出勤航班後就得被關在隔離旅館內，一年365天中要被隔離約250天，熱愛音樂的他就在這樣狹小的空間內，直播他的歌唱人生「Ben所」(台語廁所諧音），至今已超過百場。

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▲▼民歌五十廖柏青。（圖／中華音樂人交流協會提供）

▲《大學城》歌手廖柏青是華航機長。（圖／中華音樂人交流協會提供）

當年因在民歌西餐廳駐唱，而獲機會出唱片的于冠華說，多麼希望在這個年代音樂可以返璞歸真回到民歌時期的樣貌，把複雜變成單純，把紛擾回歸寧靜，讓情感真摯純粹，洗淨鉛華。他在烏來經營的寵物友善餐廳「于烤魚家常創意料理」，可以觀賞河景、山景，頗受網友喜愛與推薦，偶爾他也會隨性自彈自唱炒熱現場氣氛。

賴佩霞15歲時就到西餐廳自彈自唱， 18歲正式出道成為歌手，她說國中時期之所以沒有太多煩惱，只因腦袋裡裝的不是歌詞就是音符，「五十年前我十一歲，雖然學業沒有太傑出，但說唱起校園民歌，幾乎每一首都能倒背如流。每每聽到自己哼唱著那些歌曲，心情就會特別愉快。」

大學城歌手藍麗婷記得小一升小二的暑假，就讀五專的姊姊們用一張黑膠唱片，便將民歌帶進她的生命中。雖然當時還無法了解余光中的詩，卻已被楊弦吟唱的旋律帶入了另一種夏天；也是大學城歌手的凃佩岑因演唱〈從來不知道〉大受歡迎，她表示唱過民歌40，民歌45，轉眼已是民歌50了，感恩這世界有那麼多民歌知音，活在她飛揚的青春裡。購票洽udn售票網或全台7-11、全家、萊爾富。

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