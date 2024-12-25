GD回歸年末舞台出事！「表現大失常」狂喊麥　韓網失望：根本放送事故

記者劉宛欣／綜合報導

南韓年末盛事《SBS歌謠大戰》於25日在仁川INSPIRE Arena登場，聚集了aespa、NewJeans、LE SSERAFIM、NCT127、NCT DREAM、李泳知、Stray Kids等，其中最受矚目的便是以往同是YG旗下的二代天團2NE1以及天王GD舞台，不過，GD舞台演唱表現相較以往似乎有些失常，還被質疑「只有即興PART開口唱」。

▲GD暌違多年登上《歌謠大戰》。（圖／翻攝自SBS）

GD今晚登上《SBS歌謠大戰》，事前宣傳時便引起超高討論度，今日他帶來了〈POWER〉、〈SOBER〉、〈CROOKED〉三首串燒，不過，舞台登場時，第一首歌〈POWER〉是預錄，直到〈SOBER〉、〈CROOKED〉時才正式登場，只見他霸氣將麥克風固定在拐杖型麥架上，坐在王座上，舞台整體看起來氣勢磅礡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲GD表現有些失常。（圖／翻攝自SBS）

不過，舞台播出以後，可發現他實際演唱的段落不多，途中疑似因為耳麥出問題，多次嘗試拔掉重新戴上，整首歌的後半段還幾乎只開口唱了即興PART、喊麥，使得該片段在韓網上迅速掀起熱烈討論，南韓網友紛紛驚訝「看的時候嚇到」、「真抱歉，但還是要說，表現真差」、「這不是我認識的GD」、「根本是放送事故水準」、「因為知道他實力所以更覺得可惜」、「幾乎沒唱」、「好失望」、「是音響的問題嗎？」、「喉嚨狀態聽得出來不太好」。