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蔡康永拒矯正牙齒合作「優勢不在外表」！　《康熙》烏鴉造型背後含義首曝光

記者孟育民／台北報導

公視最新網路特別企劃《換邊發球》，打破既有固定主持人與來賓對談的節目型態，找來蔡康永與作家吳曉樂化身主持人與受訪者的雙重身份進行對談，從外貌焦慮、AI科技等議題甚至還聊到蔡康永知名的黑鳥造型是否有替身？而在幕前工作常受眾人目光審視的蔡康永，則分享自身經驗，表示自己反而是進入演藝圈後，才漸漸變得不太在意自己的外表：「進到演藝圈以後，我就發現我的優勢不在外表上，比我又高又帥、身材又好的人實在太多了！」當時他就立刻警覺並警惕自己，不要去跟別人競爭自己根本做不到的事。

▲▼吳曉樂（左）與蔡康永對談。（圖／公視提供）

▲吳曉樂（左）與蔡康永對談。（圖／公視提供）

蔡康永自曝當初在主持《康熙來了》節目時，有收到無數牙醫師要提供免費牙齒矯正，他笑說：「 但我就是沒有做，我反而很在乎其他事情，就是當我要訪問一個作家時，我有沒有能力把他的書讀好？有沒有辦法讓我的來賓放出最大的光芒？演藝工作裡面根本輪不到我去重視我的外表，重視外表的有很多別的明星，他們才是要用他們的五官、身材去服務他們的觀眾，可是我提供的服務不包括這方面。」

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▲▼吳曉樂（左）與蔡康永對談。（圖／公視提供）

▲▼蔡康永談外貌焦慮認「外表是服務工作」。（圖／公視提供）

▲▼吳曉樂（左）與蔡康永對談。（圖／公視提供）

聊到了外貌打扮的議題，便勾起吳曉樂另一個好奇，就是蔡康永肩上的烏鴉裝飾造型。蔡康永首次在鏡頭前透露原來節目中肩上的烏鴉，其實總共有6隻，每當羽毛開始分岔或不堪使用時，就會替換新鳥。蔡康永也說明這個造型的用意，目的是希望讓來賓受訪者降低緊張的情緒，他表示：「 希望當對方看到我身上這隻鳥，會讓他的戒心降低一點。若以後對方回想到這段訪問，便會想起這隻鳥的存在，甚至不需要記得我的名字，因為我的外表造型就是用來服務我的工作。」



 

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關鍵字

蔡康永, 康熙來了, 吳曉樂, 容貌焦慮, 換邊發球

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