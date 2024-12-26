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尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！全道嬿遭批利用劉在錫　韓媒列態度最差6影星

記者張筱涵／綜合報導

韓媒《體育京鄉》每年底都會進行覆盆莓獎的問卷調查，今年邀請到51名電影記者，每人3票選出「最差作品」、「最差演技」、「最差態度」人選。每年都會引起熱烈討論的就是「最差態度」獎，尹汝貞在訪談中吸菸且態度不佳，讓採訪的記者感到相當難堪。

第一名：鄭雨盛　22票

▲▼韓星鄭雨盛出席浪琴表台北101名品店開幕。（圖／記者季相儒攝）

▲鄭雨盛捲未婚生子、私訊搭訕等事件。（圖／ETtoday資料照）

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鄭雨盛曾以支持難民和單親媽媽公益活動而獲得廣泛好評，但近期的私人生活爭議，特別是未婚生子和傳出私訊搭訕女性的事件，讓他的形象徹底崩塌。除此之外，他在第45屆青龍電影獎上的出席表現也被批評，被指責將頒獎典禮變成了自己的「形象修復秀」。

電影記者批評「青龍電影獎成了他的個人秀場」、「破壞了30年累積的形象，這要如何重建？」、「他的行為讓觀眾對電影人的信任度大幅下降」、「《首爾之春》曾是我的人生最愛，但現在再也不會重看。」

第二名：尹汝貞　18票

▲▼尹汝貞曾質疑代表：工作穿LV來幹嘛？　遭爆對Hook娛樂心死才解約。（圖／翻攝自Hook娛樂）

▲尹汝貞被爆受訪期間抽菸又罵髒話。（圖／翻攝自Hook娛樂）

奧斯卡最佳女配角得主尹汝貞，因在電影《日日好狗日》的宣傳活動期間，情緒反覆且充滿攻擊性，並對李善均的悲痛和怨氣遷怒在記者身上，讓參與採訪的記者們備感錯愕。

電影記者們指出，「即便是大牌演員，也應該在言行上有所克制」、「真誠與無禮之間只有一線之隔」、「您享有世界級聲譽，請與您的言行保持一致。」此外，還有電影記者提到，尹汝貞在訪問中吸菸，甚至用輕蔑的語氣與記者交談，投票的記者都說「每次提問她都不耐煩，這樣我們該怎麼工作？」

第三名：全道嬿、李善均　各4票

▲全道嬿傳出將接下《自白的代價》。（圖／翻攝自經紀公司Instagram）

▲全道嬿。（圖／翻攝自經紀公司Instagram）

全道嬿在宣傳電影《左輪手槍》的過程中，評論劉在錫主持的《藉口GO》：「我本來就不太擅長做出即時反應，而劉在錫一直在引導整個過程，但看著他不斷努力引導，也讓我感到不自在。」電影記者認為：「利用劉在錫推廣作品，卻無法接受節目幽默，這樣的態度令人不快。」

▲▼南韓知名男演員李善均涉吸毒風波，11月接受傳喚調查。（圖／CFP）

▲李善均去年離世，享年48歲。（圖／CFP）

同樣獲得4票的李善均，投票的電影記者給出的理由包括，「雖然對他的逝世深感哀悼，但因為個人私事給作品帶來影響，這一點無法忽視」、「他的悲劇固然令人遺憾，但過度的悼念似乎在美化死亡原因，營造了一種不適當的氛圍。」

特殊入選者：郭到元　9票、孔劉　4票

▲導演直言怨恨郭到元的行為。（圖／翻攝自韓網）

郭到元因酒駕醜聞對電影《消防員》的影響，被列入「最差態度」名單，儘管他未被正式提名，但電影記者們指出：「這是一個因個人行為毀掉整部作品的經典案例。」

▲孔劉過去言論被翻出批評。（圖／翻攝自孔劉Instagram）

▲孔劉。（圖／翻攝自孔劉Instagram）

另外，孔劉則因未對其早年稱讚朴正熙為「偉大男人」的發言進行反思而被批評。電影記者認為「只需一句『年少無知』的道歉就能化解的事，為何要如此固執？」（詳細報導：孔劉讚「獨裁總統朴正熙很帥」言論被挖出罵翻！　本人親自回擊了

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

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