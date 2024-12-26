黑男「終於輪到我結婚了」！公開4套婚紗照 5年女友馬甲包不住超兇身材

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber黑男以拍攝街頭配對影片走紅，還因此結識交往5年多的混血女友Lucy（盧蓁），並在2023年10月證實即將結婚。事隔1年多，小倆口25日公開一系列婚紗照，他完全藏不住雀躍心情，「終於輪到我結婚了！」

▲Lucy穿馬甲背心和黑男拍婚紗照。（圖／翻攝自Instagram／lucylu_8619）



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Lucy換了不少套禮服，可以看到她身穿水藍色平口禮服，胸口綴有白色紗質布料，形成柔和的層次感；她還穿上白色短款輕婚紗，胸口正中間挖空設計、蓬鬆裙襬，讓整體造型顯得更靈動。

▲黑男未婚妻Lucy展露好身材。（圖／翻攝自Instagram／lucylu_8619）



不只這樣，Lucy在攝影棚裡拍攝婚紗照的時候，她改穿粉色系禮服，胸前蝴蝶結裝飾，完美襯托出豐滿上圍；除此之外，她也嘗試了休閒裝扮，身穿白色馬甲式背心，搭配牛仔寬褲，率性又不失女人味。

▲Lucy和黑男穩交5年多決定結婚。（圖／翻攝自Instagram／lucylu_8619）



事實上，黑男坦言和Lucy相差12歲後，一度引來部分酸民留言嗆：「有夠膚淺又虛偽，還把配對的女生拿來自己X用…呵呵，看來魯珍（盧蓁）也是為了名氣甘願被大好幾歲的噁男上的膚淺女孩，不意外啊呵呵…。」女友當下則高EQ回應，「我覺得真的沒必要對一個對你來說是陌生人的人惡言相向。」

Lucy事後還透露黑男私底下跟她說的話，「你說：『放心吧，我在。』」她解釋自己其實不介意酸民留言，「我在意的是，言論是把無形的刀，已傷害無數的人也帶走無數人的生命。」希望自己一開始的回應能激起大家對網路霸凌的關注。