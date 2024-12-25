《魷魚2》宣傳「全都沒有T.O.P」！　倒數上線1天終於發聲了

記者劉宛欣／綜合報導

BIGBANG出身的演員崔勝鉉（T.O.P）曾因吸食大麻而有前科，這次出演《魷魚遊戲2》消息一出，引起外界諸多質疑，也因此他並未參加影集的發表會、公開宣傳活動，隨著作品將於26日正式上架，他25日也在個人IG上發文宣傳。

▲T.O.P自確定《魷魚遊戲2》以來引起不少爭議。（圖／翻攝自《魷魚遊戲2》預告）



T.O.P於25日在自己的Instagram帳號上，分享了一篇附有多張照片的貼文，寫道：「倒數1天，《魷魚遊戲2》」。照片中展示了與《魷魚遊戲2》聯名的酒及模型，吸引眾人目光。此外，他還公開了一張宣傳語為「重新參與遊戲」的圖片，為新一季造勢。據了解，他在劇中將飾演一位退役饒舌歌手「Thanos」，由於劇中有「Thanos團隊」的設定，推測該角色戲份會很重。

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▲T.O.P發文宣傳《魷魚遊戲2》。（圖／翻攝T.O.P Instagram）

然而，由於T.O.P過去曾染麻，並公開提及要退出演藝圈，因此他以此劇作為復出之作，引發了不小的爭議。雖然《魷魚遊戲2》最初的預告片中，T.O.P存在感很強，但隨後的各種宣傳活動中，都看不太到他的身影，而主角李政宰、李炳憲以及其他配角們都積極參與製作發表會、媒體採訪等宣傳，他卻幾乎未出席相關活動。