GD還躺在舞台上「其他歌手已上台謝幕」　SBS挨批：不尊重人

記者劉宛欣／綜合報導

南韓年末盛事之一的《SBS歌謠大戰》25日在仁川登場，天王GD睽違多年登上該舞台，作為壓軸帶來了3首歌，但不確定是設備問題還是喉嚨狀態不佳，遭批評表現失常。除此之外，他在唱完最後一首歌〈CROOKED〉後與舞者們躺在地上，過沒幾秒其他同場的歌手後輩們就陸續上台向觀眾打招呼道別，結束地相當突然。

▲GD暌違多年登上歌謠大戰。（圖／翻攝自SBS）

GD 25日一連帶來〈POWER〉、〈SOBER〉、〈CROOKED〉三首串燒，唱完最後一首歌的他結尾與眾舞者一起躺在舞台上，怎料他都還沒起身，後輩歌手們就已經被安排上台繞場道別，舞者也紛紛起身陸續從他身旁經過，過程長達半分鐘之久，他才起身，且看起來略顯疲憊地離開舞台，整個片段看起來讓不少觀眾一頭霧水，批評電視台流程安排有問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲GD還沒起身，其他歌手們就紛紛上舞台繞場道別。（圖／翻攝自SBS）

網友看完播出後，紛紛傻眼「我以為躺地上還有下一首歌，等到其他人都上來結束了」、「結束地好突然」、「之前把GD放在海報那麼大位置，結果時間就這麼一點」、「真的趕投胎啊，也沒有全體結束語啥的」、「對龍也太不尊重了吧，也算是前輩級的了」、「一點都不尊重人」、「到底在急什麼？」。

影片看這裡