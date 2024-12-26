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南韓驚悚鬼故事「被台灣樂團唱成浪漫情歌」　同根生曝原因

記者蔡琛儀／台北報導

去年以《邊緣轉生術》入圍第34屆金曲獎四項大獎的「A_Root同根生」，以獨特的音樂風格及創新的神怪主題，奪下「最佳專輯製作人獎」，並成功打開知名度。他們的音樂風格不僅讓他們在國內嶄露頭角，也帶領他們走向國際，參加巴黎文化奧運、墨西哥塞萬提斯音樂節、泰國清邁Labb Fest.音樂節、新加坡華藝節等指標性音樂節。

▲▼同根生〈咚咚〉。（圖／笙根蘭陽提供）

▲同根生走出國際。（圖／笙根蘭陽提供）

近期，同根生推出新專輯首發單曲〈咚咚〉，再度以神怪主題作為創作靈感，並將視野從台灣擴大到亞洲，融合亞洲各地的神怪元素，進一步探討「人比鬼還可怕」的主題。〈咚咚〉的創作靈感源於南韓的「咚咚鬼」，在南韓傳說中，女鬼用頭著地尋找背叛她的愛人，最終發現並殺死對方，而同根生則改寫為怨偶對上眼後再度墜入愛河。團員形容，「咚咚」不僅是頭部著地的聲音，也象徵著心跳與愛情的悸動。

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當初在寫歌時，同根生為了解南韓文化，請教懂韓文的朋友，深入探索南韓的民俗背景。雖然創作不受「怪力亂神」影響，但團員一致認為鬼怪故事是人性與精神世界的投射，直呼：「人比鬼還可怕。」時常到各地演出的同根生，各自有不同的信仰，面對各種靈異世界也有自己的小儀式，像是鍵盤手林喬會怕鬼，「晚上住飯店必須開燈睡」，也成了他每次到外地工作或旅遊的習慣。

▲▼同根生〈咚咚〉。（圖／笙根蘭陽提供）

▲同根生造型被虧很像「金童玉女」。（圖／笙根蘭陽提供）

視覺設計上，同根生邀請了台灣設計師蔡浩天操刀造型，融入現代剪裁與多層次搭配，重新詮釋了民俗風格，創造出奇幻的妝髮造型。團員們對於自己的新造型都相當滿意，他口紅和妝感實在太特別，因此被工作人員虧很像「金童玉女」。此外他們也將在明年2月27日於台北Legacy開唱，購票洽iNDIEVOX。

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