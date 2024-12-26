ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

台BL劇大尺度撒糖！金雲吃醋「浴室裸身擁吻」林宇　劇迷一看瘋了

記者黃庠棻／台北報導

KKTV熱播中的BL影集《看見愛》昨（25）日播出11集大撒糖，金雲與林宇確認彼此心意後首度見父母，躲在房裡的兩人纏綿激吻，卻遭金雲爸「阻擾」。

▲《看見愛》金雲與林宇裸身在淋浴間擁吻。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

▲金雲與林宇在《看見愛》最新劇情中大撒糖。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

不過「另一半哥哥」陳柏文的出現激出金雲醋意，再也按耐不住對林宇的渴望，兩人激情熱吻，他甚至等不及林宇淋浴，直接將他抱進浴室一起濕身交纏，高甜互動獻給劇迷做為最棒的聖誕禮物。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《看見愛》金雲與林宇裸身在淋浴間擁吻。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

▲陳柏文（左）的出現讓金雲大吃醋。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

《看見愛》描繪聾人看護與廢二代的愛情故事，上線後持續在日本「樂天TV」月榜佔據冠軍，KKTV上架後持續維持台劇第一名。今年在韓國「2024 Asia Model Festival」（亞洲模特兒大賞）獲頒「MODEL STAR AWARD」的金雲飾演因意外失去的聽力的看護姜紹朋，新生代演員林宇則飾演從小到大衣食無缺的富二代楊子翔，姜紹朋雖是聾人卻備獲家人寵愛，也努力積極地過活，看在楊子翔眼裡羨慕不已，他也在紹朋無微不至的照顧下，逐漸對他產生情愫。

▲《看見愛》金雲與林宇裸身在淋浴間擁吻。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

▲《看見愛》金雲與林宇裸身在淋浴間擁吻。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

《看見愛》播出後好評不斷，首挑大樑的金雲日前在劇中因未能即刻發現母親昏倒，在林宇面前自責落淚，深刻演技打動大批劇迷，而兩人關係也因此更進一步。先前曾演出《奇蹟 KISEKI:DEAR TO ME》的陳柏文在《看見愛》演出霸總，是林宇的堂哥，總是在幕後操控局勢的他，驚喜現身家族企業派對，替林宇綁鞋帶，加上林宇未婚妻不斷攪局，讓金雲醋勁大發，看在林宇眼中卻是滿滿的幸福。

▲《看見愛》金雲與林宇裸身在淋浴間擁吻。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

▲陳柏文（左）的出現讓金雲大吃醋。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

11集中，一起慶祝完返家的金雲和林宇，繼續先前在金雲家遭爸爸阻擾的「未完成事項」，從客廳一路深吻到床上，金雲更將想先洗澡的林宇直接抱到浴室裡繼續親，兩人濕身擁吻，再脫衣展露精實好身材，擠在淋浴間纏綿，近3分鐘的高甜親密戲讓劇迷高喊「終於等到姜楊CP撒糖」、「太短看不夠」、「這聖誕禮物太讚了吧」。

▲《看見愛》金雲與林宇裸身在淋浴間擁吻。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

▲《看見愛》金雲與林宇裸身在淋浴間擁吻。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

另一組CP也不遑多讓，最強特助林家佑與烏龍殺手林詠傑意外發生關係後又重逢，林家佑先是體貼幫擦嘴，再邀缺錢的林詠傑當自己秘書，撩到林詠傑快招架不住。

▲《看見愛》金雲與林宇裸身在淋浴間擁吻。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

▲《看見愛》另一組CP林家佑與林詠傑感情也有所進展。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

林詠傑看到林家佑在公司深受同事喜愛，心裡不是滋味，接收到他「紅茶三片檸檬不加糖」泡茶指示後，秒吐槽「懷孕喔」，竟遭林家佑回「也是你的啊！」再被林家佑撩到臉紅心跳。

▲《看見愛》金雲與林宇裸身在淋浴間擁吻。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

▲《看見愛》另一組CP林家佑與林詠傑感情也有所進展。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

《看見愛》即將於2025年1月8日迎接大結局，也特別推出「《看見愛》最終回特別放映見面會」邀粉絲們一起與主要演員金雲、林宇、林家佑、林詠傑、李悠、艾雨帆、陳柏文收看結局。活動於1月8日晚間7點半在CLAPPER STUDIO舉行。《看見愛》每週三晚間8點在KKTV獨家上架。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

推薦閱讀

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！全道嬿遭批利用劉在錫　韓媒列態度最差6影星

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！全道嬿遭批利用劉在錫　韓媒列態度最差6影星

曾國城遭台大生控訴「言語羞辱身材」！　主持惹議深夜道歉：真的很難過

曾國城遭台大生控訴「言語羞辱身材」！　主持惹議深夜道歉：真的很難過

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡！墜車重創頭部不治…以童星走紅

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡！墜車重創頭部不治…以童星走紅

蹦闆曬「捐出50萬證明」　證實統神沒賴皮：實現承諾了！

蹦闆曬「捐出50萬證明」　證實統神沒賴皮：實現承諾了！

GD還躺在舞台上「其他歌手已上台謝幕」　SBS挨批：不尊重人

GD還躺在舞台上「其他歌手已上台謝幕」　SBS挨批：不尊重人

GD回歸年末舞台出事！「表現大失常」狂喊麥　韓網失望：根本放送事故

GD回歸年末舞台出事！「表現大失常」狂喊麥　韓網失望：根本放送事故

J級20歲寫真女星宣布2025年「AV出道」！老司機暴動：最強頂級新人

J級20歲寫真女星宣布2025年「AV出道」！老司機暴動：最強頂級新人

男歌手轉行「如今是華航機長」！　超猛現況曝光

男歌手轉行「如今是華航機長」！　超猛現況曝光

《魷魚2》宣傳「全都沒有T.O.P」！　倒數上線1天終於發聲了

《魷魚2》宣傳「全都沒有T.O.P」！　倒數上線1天終於發聲了

Selina夜唱嗨續攤「陽明山獨處男友」　小亨堡改當小腰果保母

Selina夜唱嗨續攤「陽明山獨處男友」　小亨堡改當小腰果保母

點名曾國城！台大生控訴錄影「身材被羞辱」　製作單位火速發聲道歉了

點名曾國城！台大生控訴錄影「身材被羞辱」　製作單位火速發聲道歉了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！全道嬿遭批利用劉在錫　韓媒列態度最差6影星

曾國城遭台大生控訴「言語羞辱身材」！　主持惹議深夜道歉：真的很難過

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡！墜車重創頭部不治…以童星走紅

蹦闆曬「捐出50萬證明」　證實統神沒賴皮：實現承諾了！

GD還躺在舞台上「其他歌手已上台謝幕」　SBS挨批：不尊重人

GD回歸年末舞台出事！「表現大失常」狂喊麥　韓網失望：根本放送事故

J級20歲寫真女星宣布2025年「AV出道」！老司機暴動：最強頂級新人

男歌手轉行「如今是華航機長」！　超猛現況曝光

《魷魚2》宣傳「全都沒有T.O.P」！　倒數上線1天終於發聲了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

看見愛, 金雲, 林宇, 林家佑, 林詠傑, 陳柏文

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 陳美鳳化身自爆保養秘密　找年輕人一起做這件事就對了
  2. 花蓮跨年連唱兩天！　卡司公佈「楊乃文、鳳小岳」都來了
  3. 101點燈「周萱❤️❤️權志龍」是誰？台名模認了：我媽好瘋 揭追星內幕
  4. 南韓驚悚鬼故事「被台灣樂團唱成浪漫情歌」　同根生曝原因
  5. 中居正廣「9000萬封口性醜聞」業界早傳開！　知名女主播拒合作
  6. 黑男「終於輪到我結婚了」！公開4套婚紗照 5年女友馬甲包不住超兇身材
  7. 蔡康永拒矯正牙齒合作「優勢不在外表」！　《康熙》烏鴉造型背後含義首曝光
  8. 宋旻浩爆當爽兵！韓警證實立案調查　最慘恐「二度入伍」重新服役
  9. 台BL劇大尺度撒糖！金雲吃醋「浴室裸身擁吻」林宇　劇迷一看瘋了
  10. 李炳輝老婆中風又摔傷！　楊哲超暖急探視送紅包：想拋磚引玉

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366