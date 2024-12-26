台BL劇大尺度撒糖！金雲吃醋「浴室裸身擁吻」林宇　劇迷一看瘋了

記者黃庠棻／台北報導

KKTV熱播中的BL影集《看見愛》昨（25）日播出11集大撒糖，金雲與林宇確認彼此心意後首度見父母，躲在房裡的兩人纏綿激吻，卻遭金雲爸「阻擾」。

▲金雲與林宇在《看見愛》最新劇情中大撒糖。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

不過「另一半哥哥」陳柏文的出現激出金雲醋意，再也按耐不住對林宇的渴望，兩人激情熱吻，他甚至等不及林宇淋浴，直接將他抱進浴室一起濕身交纏，高甜互動獻給劇迷做為最棒的聖誕禮物。

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▲陳柏文（左）的出現讓金雲大吃醋。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

《看見愛》描繪聾人看護與廢二代的愛情故事，上線後持續在日本「樂天TV」月榜佔據冠軍，KKTV上架後持續維持台劇第一名。今年在韓國「2024 Asia Model Festival」（亞洲模特兒大賞）獲頒「MODEL STAR AWARD」的金雲飾演因意外失去的聽力的看護姜紹朋，新生代演員林宇則飾演從小到大衣食無缺的富二代楊子翔，姜紹朋雖是聾人卻備獲家人寵愛，也努力積極地過活，看在楊子翔眼裡羨慕不已，他也在紹朋無微不至的照顧下，逐漸對他產生情愫。

▲《看見愛》金雲與林宇裸身在淋浴間擁吻。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

《看見愛》播出後好評不斷，首挑大樑的金雲日前在劇中因未能即刻發現母親昏倒，在林宇面前自責落淚，深刻演技打動大批劇迷，而兩人關係也因此更進一步。先前曾演出《奇蹟 KISEKI:DEAR TO ME》的陳柏文在《看見愛》演出霸總，是林宇的堂哥，總是在幕後操控局勢的他，驚喜現身家族企業派對，替林宇綁鞋帶，加上林宇未婚妻不斷攪局，讓金雲醋勁大發，看在林宇眼中卻是滿滿的幸福。

▲陳柏文（左）的出現讓金雲大吃醋。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

11集中，一起慶祝完返家的金雲和林宇，繼續先前在金雲家遭爸爸阻擾的「未完成事項」，從客廳一路深吻到床上，金雲更將想先洗澡的林宇直接抱到浴室裡繼續親，兩人濕身擁吻，再脫衣展露精實好身材，擠在淋浴間纏綿，近3分鐘的高甜親密戲讓劇迷高喊「終於等到姜楊CP撒糖」、「太短看不夠」、「這聖誕禮物太讚了吧」。

▲《看見愛》金雲與林宇裸身在淋浴間擁吻。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

另一組CP也不遑多讓，最強特助林家佑與烏龍殺手林詠傑意外發生關係後又重逢，林家佑先是體貼幫擦嘴，再邀缺錢的林詠傑當自己秘書，撩到林詠傑快招架不住。

▲《看見愛》另一組CP林家佑與林詠傑感情也有所進展。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

林詠傑看到林家佑在公司深受同事喜愛，心裡不是滋味，接收到他「紅茶三片檸檬不加糖」泡茶指示後，秒吐槽「懷孕喔」，竟遭林家佑回「也是你的啊！」再被林家佑撩到臉紅心跳。

▲《看見愛》另一組CP林家佑與林詠傑感情也有所進展。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

《看見愛》即將於2025年1月8日迎接大結局，也特別推出「《看見愛》最終回特別放映見面會」邀粉絲們一起與主要演員金雲、林宇、林家佑、林詠傑、李悠、艾雨帆、陳柏文收看結局。活動於1月8日晚間7點半在CLAPPER STUDIO舉行。《看見愛》每週三晚間8點在KKTV獨家上架。