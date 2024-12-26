聖誕節一起床「頭和屁股很痛」！還倒在地上 Lala驚：完全斷片了

記者潘慧中／綜合報導

蘇心甯（Lala）擁有「國光女神」封號，不時會與粉絲分享生活點滴。沒想到，她25日在社群網站坦言，平安夜當天其實過得一點也不平安，「今天中午醒來發現自己倒在地上，頭和屁股很痛。」

▲Lala平安夜當天其實過得一點也不平安。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）



儘管如此，蘇心甯完全不記得發生什麼事情，「完全斷片了…。」努力回想後，她才逐漸找回記憶，「我本來是要去洗手間，但應該是生理期來血糖太低走沒幾步暈過去了…。」

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不幸中的大幸是，蘇心甯慶幸自己當下是往後倒，因為如果是往前倒的話就會撞到玻璃門，「我無法想像往前暈倒的下場」，只希望大家都能平安，「我也會好好休息。」

▲Lala慶幸當時沒撞到玻璃門。（圖／翻攝自Facebook／Lala 蘇心甯）



好友何妤玟隨即留言「保重，有問題立刻找我」，顯見和蘇心甯私下的好交情，她也在留言區答應粉絲會找時間去醫院檢查身體。

蘇心甯IG全文：

平安夜的不平安

今天中午醒來發現自己倒在地上，頭和屁股很痛 不知道怎麼會這樣，完全斷片了⋯

努力想一下才有些印象，我本來是要去洗手間，但應該是生理期來血糖太低走沒幾步暈過去了⋯

還好是往後倒，如果往前倒是玻璃門⋯我無法想像往前暈倒的下場

希望大家平安夜都能平安喜樂，我也會好好休息