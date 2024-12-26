星野源《紅白》宣布換歌！表演曲遭指「二度傷害」惹議…長文發聲

記者陳芊秀／綜合報導

日本年底盛事《第75屆NHK紅白歌唱大賽》將於31日登場，歌手星野源表演曲目〈地獄有何不好〉（地獄でなぜ悪い）卻意外引發爭議！他的歌曲曾是導演園子溫《地獄開麥拉》的電影主題曲，但導演被控性侵試鏡女演員，選歌引來二度傷害的質疑。星野源26日正式宣布換歌。

▲星野源《紅白》換歌了！原本表演曲目引發爭議。（圖／翻攝自X）

星野源透過官方網站與工作團隊聯名發表換歌聲明。他表示〈地獄有何不好〉的歌詞，是2012年因發生蛛網膜下腔出血病倒，在醫院療養期間創作了這首歌，歌詞是根據「個人的經歷與情感」，並非對於電影故事的表達。然而社群媒體的指出的部分，這首歌的確是被報導性侵的人所執導電影的主題曲，歌名「地獄」一詞亦受到了該電影片名的啟發，並與電影片名相同，「對於部分人認為在《紅白》舞台上演唱此曲可能造成二次傷害，我們無法完全否定這種可能性」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原本選此曲在《紅白》表演，是因為歌手創作時經歷與病魔搏鬥，想回應《紅白》製作單位邀請的熱情「希望通過這首歌曲，為在困難時代中生活的人們帶來勇氣」，但選歌的效果與當初的初衷背道而馳，甚至可能帶來相反影響，與當初接受邀請的初衷不符，因此決定取消演唱此曲，「我們堅決不容忍任何形式的性加害行為」。

▲星野源原本表演歌曲〈地獄有何不好〉，是園子溫電影《地獄開麥拉》主題曲，然而園子溫被爆性侵試鏡女演員，選曲引發部分人士質疑二度傷害。（圖／翻攝自X）

經過與製作單位協商，星野源將演唱歌曲改為〈Barabara〉（ばらばら），並將以自彈自唱形式呈現，希望大家繼續給予期待。

▲星野源長文聲明，宣布換歌。（圖／翻攝自X）