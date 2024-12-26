ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

星野源《紅白》宣布換歌！表演曲遭指「二度傷害」惹議…長文發聲

記者陳芊秀／綜合報導

日本年底盛事《第75屆NHK紅白歌唱大賽》將於31日登場，歌手星野源表演曲目〈地獄有何不好〉（地獄でなぜ悪い）卻意外引發爭議！他的歌曲曾是導演園子溫《地獄開麥拉》的電影主題曲，但導演被控性侵試鏡女演員，選歌引來二度傷害的質疑。星野源26日正式宣布換歌。

▲▼星野源《紅白》換歌了！原本表演曲目引發爭議。（圖／翻攝自X）

▲星野源《紅白》換歌了！原本表演曲目引發爭議。（圖／翻攝自X）

星野源透過官方網站與工作團隊聯名發表換歌聲明。他表示〈地獄有何不好〉的歌詞，是2012年因發生蛛網膜下腔出血病倒，在醫院療養期間創作了這首歌，歌詞是根據「個人的經歷與情感」，並非對於電影故事的表達。然而社群媒體的指出的部分，這首歌的確是被報導性侵的人所執導電影的主題曲，歌名「地獄」一詞亦受到了該電影片名的啟發，並與電影片名相同，「對於部分人認為在《紅白》舞台上演唱此曲可能造成二次傷害，我們無法完全否定這種可能性」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原本選此曲在《紅白》表演，是因為歌手創作時經歷與病魔搏鬥，想回應《紅白》製作單位邀請的熱情「希望通過這首歌曲，為在困難時代中生活的人們帶來勇氣」，但選歌的效果與當初的初衷背道而馳，甚至可能帶來相反影響，與當初接受邀請的初衷不符，因此決定取消演唱此曲，「我們堅決不容忍任何形式的性加害行為」。

▲▼星野源《紅白》換歌了！原本表演曲目引發爭議。（圖／翻攝自X）

▲星野源原本表演歌曲〈地獄有何不好〉，是園子溫電影《地獄開麥拉》主題曲，然而園子溫被爆性侵試鏡女演員，選曲引發部分人士質疑二度傷害。（圖／翻攝自X）

經過與製作單位協商，星野源將演唱歌曲改為〈Barabara〉（ばらばら），並將以自彈自唱形式呈現，希望大家繼續給予期待。

▲▼星野源《紅白》換歌了！原本表演曲目引發爭議。（圖／翻攝自X）

▲星野源長文聲明，宣布換歌。（圖／翻攝自X）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

推薦閱讀

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

曾國城遭台大生控訴「言語羞辱身材」！　主持惹議深夜道歉：真的很難過

曾國城遭台大生控訴「言語羞辱身材」！　主持惹議深夜道歉：真的很難過

蹦闆曬「捐出50萬證明」　證實統神沒賴皮：實現承諾了！

蹦闆曬「捐出50萬證明」　證實統神沒賴皮：實現承諾了！

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡！墜車重創頭部不治…以童星走紅

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡！墜車重創頭部不治…以童星走紅

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！全道嬿遭批利用劉在錫　韓媒列態度最差6影星

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！全道嬿遭批利用劉在錫　韓媒列態度最差6影星

GD還躺在舞台上「其他歌手已上台謝幕」　SBS挨批：不尊重人

GD還躺在舞台上「其他歌手已上台謝幕」　SBS挨批：不尊重人

GD回歸年末舞台出事！「表現大失常」狂喊麥　韓網失望：根本放送事故

GD回歸年末舞台出事！「表現大失常」狂喊麥　韓網失望：根本放送事故

男歌手轉行「如今是華航機長」！　超猛現況曝光

男歌手轉行「如今是華航機長」！　超猛現況曝光

《魷魚2》宣傳「全都沒有T.O.P」！　倒數上線1天終於發聲了

《魷魚2》宣傳「全都沒有T.O.P」！　倒數上線1天終於發聲了

J級20歲寫真女星宣布2025年「AV出道」！老司機暴動：最強頂級新人

J級20歲寫真女星宣布2025年「AV出道」！老司機暴動：最強頂級新人

點名曾國城！台大生控訴錄影「身材被羞辱」　製作單位急刪畫面道歉了

點名曾國城！台大生控訴錄影「身材被羞辱」　製作單位急刪畫面道歉了

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

曾國城遭台大生控訴「言語羞辱身材」！　主持惹議深夜道歉：真的很難過

蹦闆曬「捐出50萬證明」　證實統神沒賴皮：實現承諾了！

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡！墜車重創頭部不治…以童星走紅

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！全道嬿遭批利用劉在錫　韓媒列態度最差6影星

GD還躺在舞台上「其他歌手已上台謝幕」　SBS挨批：不尊重人

GD回歸年末舞台出事！「表現大失常」狂喊麥　韓網失望：根本放送事故

男歌手轉行「如今是華航機長」！　超猛現況曝光

《魷魚2》宣傳「全都沒有T.O.P」！　倒數上線1天終於發聲了

J級20歲寫真女星宣布2025年「AV出道」！老司機暴動：最強頂級新人

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

星野源

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 星野源《紅白》宣布換歌！表演曲遭指「二度傷害」惹議…長文發聲
  2. 陳文茜罹黑色素癌認「開始流質食物人生」！　親吐近況：不要悲傷
  3. 王鶴棣新戲上檔變身「苦命打工人」　《大奉打更人》社畜圖鑑公開
  4. 小心肺炎鏈球菌感染！港星確診「6痛苦症狀」　耐力不如前留後遺
  5. 國光女神終於鬆口「分手男友最大原因」！認了沒想到：這兩件事皆能殺死我
  6. 陳語安新戲迎結局「躺地和解前夫」　導演一喊卡…忍不住哭了！
  7. Selina夜唱嗨續攤「陽明山獨處男友」　小亨堡改當小腰果保母
  8. 剛買9個月…勇兔汐止家社區「驚傳可疑人士遊蕩」！鄰居陽台玻璃遭打破
  9. 奚夢瑤婚前被告知「老公不是無限額富二代」！何猷君真實財力揭曉
  10. 六月結婚才知「李易戶頭剩350」！認了每天都吵架：摸球鞋比摸我還多

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366