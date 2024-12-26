曾國城遭台大生控訴「言語羞辱身材」！　主持惹議深夜道歉：真的很難過

記者孟育民／台北報導

台大外文系、北一女中畢業生駱俠安25日在threads發文，提到今年7月錄製公視《一字千金》，以高中樂儀旗隊的身份受邀，卻遭主持人曾國城拿她身材開玩笑，形容她「欸，這位是柔道的」、「妳看起來比較像教練」，讓她不滿表示：「曾國城憑什麼拿我的身體當作笑點？我的身材與樂儀旗隊的主題有任何關係嗎？這是一個標榜文化教育的節目，卻由主持人用低俗的身體羞辱來取笑參加者，做節目效果。」

隨著輿論延燒，曾國城在深夜發出380字道歉聲明，「看了駱同學的文字，首先要跟駱同學道歉，對不起，我在主持上的措詞，讓駱同學有如此不舒服的感受，我深表抱歉。」

▲駱俠安錄製《一字千金》，不滿遭主持人曾國城拿她身材當笑。（圖／翻攝自Threads）

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駱俠安還原當時情況，「錄製當天，主持人首先從左邊的男生開始介紹，說他們分別是儀隊和旗隊的成員。然而，當他轉到我時，突然看著我說：『欸，這位是柔道的……啊不是不是不是，你來幹嘛的呀？駱俠安。』那瞬間，我意識到他正在拿我的身材開玩笑。腦海裡一片混亂，錄製現場的罐頭笑聲反覆迴盪，我勉強笑著回答：『我是樂隊的！我負責打擊樂器！』接著，他逐一介紹來賓的表演經歷，問到我時，又說：『我覺得你看起來比較像教練。』」

當駱俠安提到自己負責的樂器是五音鼓、重量達十四公斤時，曾國城馬上打斷她，驚訝地重複了一遍，並上下打量她的身材，直言： 「難怪，只有你這種身材才撐得起來齁。」讓她感覺被輕蔑，更感到憤怒，「我能背起這麼重的樂器，走完長達十公里的美國加州玫瑰花車大遊行，靠的是日復一日的刻苦訓練與堅持，而非我的身材。」

▲曾國城在深夜也道歉了。（圖／記者周宸亘攝）

對此，曾國城在深夜發聲道歉，表示真的很難過，「入行到現在超過30年，我總是希望自己能夠持續不斷的學習，在主持風格上可以保持多元彈性，成為一個溫暖的主持人。主持的風格有分很多種，也常常需要透過自嘲、鼓勵、丟接互動等營造出不同的節目效果，成效有好有壞，但是無論如何”詆毀他人”絕對不是我的本意，也不是我在演藝圈”賴以維生”的主持風格。」

他說《一字千金》是自己喜歡的節目，都很希望每一位蒞臨節目的來賓都能夠享受其中、開心參與，再次表達歉意，「關於駱同學，希望我的無心之過不要成為妳心裡的負擔，未來還有許多的挑戰與未知，妳的辛苦與努力不是一般人可以體會的，妳的堅韌與專業絕對值得被更多人看到，期許妳可以憑藉著堅強毅力，成就更多美好的時光。」

曾國城道歉聲明全文：

今天看了駱同學的文字，首先要跟駱同學道歉，對不起，我在主持上的措詞，讓駱同學有如此不舒服的感受，我深表抱歉。

網友們的留言我也有看見了，記者朋友問我的感覺，我只能說真的很難過。入行到現在超過30年，我總是希望自己能夠持續不斷的學習，在主持風格上可以保持多元彈性，成為一個溫暖的主持人。主持的風格有分很多種，也常常需要透過自嘲、鼓勵、丟接互動等營造出不同的節目效果，成效有好有壞，但是無論如何”詆毀他人”絕對不是我的本意，也不是我在演藝圈”賴以維生”的主持風格。

《一字千金》是我很喜歡的節目，無論是節目製作團隊或是我，都很希望每一位蒞臨節目的來賓都能夠享受其中、開心參與；關於駱同學，希望我的無心之過不要成為妳心裡的負擔，未來還有許多的挑戰與未知，妳的辛苦與努力不是一般人可以體會的，妳的堅韌與專業絕對值得被更多人看到，期許妳可以憑藉著堅強毅力，成就更多美好的時光。

