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中居正廣「9000萬封口性醜聞」業界早傳開！　知名女主播拒合作

記者陳芊秀／綜合報導

52歲日本「綜藝一哥」中居正廣被爆2023年發生密室性醜聞，事後砸下近9000萬日幣（約台幣1870萬元），私下與受害女性和解封口，然而事件仍在業界傳開，內幕震撼日網 。他手上有眾多高收視節目，年底還有跨年節目，但傳出已經有電視台決定暫停收錄。

▲▼中居正廣曾因轉播世棒賽來台。（圖／資料照／攝影中心）

▲中居正廣曾因轉播世棒賽來台，在日本娛樂圈人氣極高。（圖／資料照／攝影中心）

據日媒《Sponichi Annex》報導，中居正廣被受害女性控訴受到性侵害，整起糾紛發生在去年（2023）6月，他與當時任職電視台的女性聚餐，該女性向公司控訴自己受性侵，然而當時僅有單獨兩人，因此實際上無法確認，中居正廣透過代理人協商和解，最後支付8000萬至9000萬日幣（約台幣1664萬至1870萬元）。

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有關這起事件，中居正廣所屬公司回應僅表示：「目前尚未決定任何事項，暫無可說明之處。」由於他在各家電視台主持眾多節目，傳出今後是否繼續錄製，各家節目單位已經開始進行討論，傳出已經有電視台暫停26日的錄影工作。

另外據《東京體育報》報導，中居正廣的性醜聞於今年秋天在業界悄悄傳開。知情人士透露，與中居正廣合作過的藝人甚至說過：「我知道這件事。」並傳出有位知名女主播接到中居正廣主持的節目邀請，但是經紀公司方面以「中居先生現在有問題纏身吧」為由婉拒合作。

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保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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