「台版白女婿」陳柏霖、郭雪芙感情升溫　《吹吹風》美景紅到海外

記者黃庠棻／台北報導

治癒系愛情影集《不如海邊吹吹風》播出後熱度持續飆升，不僅受封是「2024最美台劇」外，在國外也有不錯成績，全球台劇中收視聲量登頂，外國網友紛紛給予好評，讚嘆「台灣風景太美，此生必定要造訪台灣！」

▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

郭雪芙感動表示「得知這部作品在國外受到這麼多喜愛，我真的超級開心！原本就希望能傳遞療癒、溫暖的氛圍，沒想到這種感覺能跨越語言和文化，被不同國家的觀眾接受，真的很感動，一切的辛苦都值得了！」最新一集中，陳柏霖和林柏叡之間的情敵意識逐漸升高，「允諾CP」郭雪芙與陳柏霖的情感更將因一場「車禍」有翻天覆地的轉變。

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▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

《不如海邊吹吹風》不僅於馬來西亞、台灣等地收視亮眼，更在Rakuten Viki平臺上的佳績促使影集被翻譯成包括德語、法語、義大利、葡萄牙、西班牙語、波蘭語等七種語言，郭雪芙開心說「這讓我覺得很夢幻。很感謝大家的支持，希望這部劇可以繼續陪伴更多人！」

導演何潤東則提到創作初心「人與人之間的情感是沒有地域性的，無論是父母、戀人還是朋友，都能引起共鳴。我們希望這部帶有溫情的作品，能感動到更多我們未曾接觸過的國度。」陳柏霖則希望「透過故事與金門美景，讓全世界的觀眾都能療癒與放鬆心情。」

▲《不如海邊吹吹風》金門美景紅到國外。（圖／大川大立提供）

有外國觀眾自行整理《不如海邊吹吹風》4大推坑點「氣氛佳、節奏好、趣味多，更期待演員間的化學反應」希望更多人看見好劇。還有網友分享「非常療癒，節奏也很不錯！」、「拍得非常美，台灣的親情戲太好看了，總是讓我又哭又笑！」

海外劇迷紛紛注意到金門特色景點，飾演馬念先兒子的陳鼎中透過南石滬公園「喊泉」說出對父親的不滿，馬念先因此聽到兒子的隔空喊話，觀眾看到之後直呼「喊泉真是太酷了！」期待《不如海邊吹吹風》成功將金門的美景與故事溫度帶到全世界。

▲《不如海邊吹吹風》金門美景紅到國外。（圖／大川大立提供）

特別的是，2024年從年初到年末，影視作品中姓「白」的男主角頻頻登場，成為一大亮點，金秀賢在韓劇《淚之女王》飾演白賢宇，韓劇《現在撥打的電話》中，男主角柳演錫名為白司彥，在台劇《不如海邊吹吹風》中，陳柏霖飾演的男主角名恰巧也姓白，「白引默」一角憑藉帥跩又帶點傲嬌的個性，從不近人情的大明星到逐漸融入金門小鎮，成功收穫大批劇迷的喜愛。

▲陳柏霖被譽為台版白女婿。（圖／大川大立提供）

三位「白女婿」各自展現截然不同的風格，卻都成功俘獲觀眾的心，讓這個姓氏成為2024年度最具話題性的代表姓，更讓網友笑稱「姓白是男主的天選之姓！」

▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

此外，《不如海邊吹吹風》最新劇情中，逐漸了解彼此的郭雪芙與陳柏霖意外遭遇一場「驚魂之旅」，兩人駕車途中驚見小動物，郭雪芙驚慌中突轉方向盤，陳柏霖急忙伸手幫忙抓穩，成功英雄救美避開危險，但小貨車同時卡在高粱田間，陳柏霖自告奮勇負責在車尾使勁推車，而郭雪芙看見對方放下大明星身段、忙得滿頭大汗的模樣，不禁會心一笑。

▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

陳柏霖和郭雪芙因此得到一段真誠並且充滿粉紅泡泡的相處時光，兩人還決定要來一趟「放空之旅」，新的集數中兩人將有更多甜蜜互動。陳柏霖談及這場戲時表示「開車確實是了解一個人個性的好方法，也能讓兩人的感情更加深刻。」

▲《不如海邊吹吹風》中，陳柏霖、林柏叡是亦師亦友的情敵。（圖／大川大立提供）

而陳柏霖與郭雪芙的青梅竹馬林柏叡上演一場火藥味十足的「男人對決」，陳柏霖在劇中放話要在籃球比賽中單挑林柏叡，兩人在籃球場上從白天戰到晚上，打到精疲力盡卻誰也不想認輸，陳柏霖打趣說「一定是瘋了，才會從早到晚和一個男人相處在一起！」兩人亦敵亦友的對話充滿笑點，也展現角色之間的成長與化解隔閡的幽默魅力。

▲《不如海邊吹吹風》中，陳柏霖、林柏叡是亦師亦友的情敵。（圖／大川大立提供）

《不如海邊吹吹風》故事源自韓國CJ ENM的原創IP《頂級巨星柳白》，融合了金門的絕美自然景觀，為觀眾營造出遠離城市喧囂的純粹感。除了主演陳柏霖與郭雪芙，該劇還匯集了范文芳、洪慧芳、蔡思韵、林柏叡、庹宗華、鄭家榆等實力派演員，以大家庭的氛圍增添豐富的情感層次，讓觀眾在每個角色身上感受到屬於他們的溫暖與陪伴。該影集每週六晚間9點在中華電信Hami Video全網獨家獻映與MOD以及AXN（67台）播出。