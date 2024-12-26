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李炳輝老婆中風又摔傷！　楊哲超暖急探視送紅包：想拋磚引玉

記者蔡琛儀／台北報導

「芒果歌王」楊哲自三《21世紀新人歌唱排行榜》冠軍踏入歌壇，並創作〈夢中的情話〉歌詞，受到江蕙的青睞出道。他12月中才剛在高雄舉行個唱，只休息兩天後，即開始進行感恩之旅，日前聽聞李炳輝太太中風又意外摔傷，楊哲擔心不已，表示上週才到淡水跟李炳輝拜早年，有送上紅包與相關補品，與李炳輝歡敘拜年。

▲▼楊哲探望李炳輝。（圖／豪記提供）

▲楊哲日前去探望李炳輝。（圖／豪記提供）

楊哲說受到好友康康影響，除了照顧年輕晚輩也照顧長輩，「康康時常關心李炳輝，我自己也認識，過往在電視錄影與活動演出，常遇到炳輝哥，此次我的公益演唱會有盈餘，這正是最好的用途，得知炳輝哥近來演出非常少，讓我很擔心，因此想說拋磚引玉，希望大家能多到淡水欣賞李炳輝演出。」對於楊哲的造訪，李炳輝也非常開心，笑說：「之前你也有模仿我，我都知道。」楊哲更允諾只要有空一定會常來找李炳輝。

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而高雄演唱會結束後，楊哲連睡兩天，老婆還燉補品幫忙養身，接著他就開始陸續拜訪演唱會贊助單位，展開感恩之旅及準備跨年演出，也宣布在農曆年大年初一到初九，連續九天會在南投竹山的紫南宮舉辦感恩粉絲見面會，他當年初入歌壇，就是由家鄉屏東車城的福安宮到南投竹山的紫南宮出發，這也是他睽違12年後，再度重回發跡地，除了宣傳新專輯《人生夢》外，也會跟粉歡聚拍照。

▲▼楊哲探望李炳輝。（圖／豪記提供）

▲楊哲農曆年期間將連續九天舉辦感恩見面會。（圖／豪記提供）

而對於迎接新年到來，楊哲開心分享金龍年收穫滿滿，接到兩個代言，更一口氣的分別在年頭與年尾順利完成兩場演唱會，回首之前自己的金融危機，在五年內即翻身反轉，最大的推手就是廠商與粉絲，也不忘說最給力的就是老婆，而他接下來除了投資事業，也確定「時也運也命也演唱會」亞洲巡迴啟動，6月15日將站上新加坡舞台開唱，星馬、大陸等地也有邀約，楊哲笑說想效法鋼鐵人，但首要就是顧好身體與嗓音，有信心迎來活跳跳的金蛇年。

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