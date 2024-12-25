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蹦闆曬「捐出50萬證明」　證實統神沒賴皮：實現承諾了！

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅蹦闆（呂育銓）和統神（張嘉航）的拳賽在21日劃下句點，兩人在賽前曾有過50萬元的賭約，而蹦闆25日除了曬出以統神名義捐款的證明，隨後也證實統神真的有給錢，肯定對方表示：「比賽是一時，善心永續。」

▼統神、蹦闆出席拳卡司發布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲統神、蹦闆在賽前放話賭50萬。（圖／記者林敬旻攝）

蹦闆表示，這次拳賽後，他已經面對了所有需要面對的事情，該道歉的也都道歉了，「但有些事情，我覺得還是得用行動來說話，對吧？」蹦闆提到，統神的50萬捐款他還沒收到，但他表示這並不影響他的承諾，「這50萬，不是我捐的，是用統神的名義捐的。因為在拳賽之外，還有更重要的事情值得我們一起關注。」

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▲▼ 拳上2024-比賽。（圖／記者黃克翔攝）

▲蹦闆打贏統神。（圖／記者黃克翔攝）

為了確保透明公開，蹦闆列出了五筆捐款紀錄，每個團體各10萬元，總共50萬元。受捐的團體包括現代婦女教育基金會的受暴家庭服務計畫、台灣流浪貓狗關懷協會、家扶基金會的運動潛力獎助學金、弘道老人福利基金會以及喜憨兒社會福利基金會。

▲▼蹦闆曬「捐出50萬證明」　證實統神沒賴皮。（圖／翻攝自Facebook／呂育銓）

▲▼蹦闆曬捐款證明。（圖／翻攝自Facebook／呂育銓）

▲▼蹦闆曬「捐出50萬證明」　證實統神沒賴皮。（圖／翻攝自Facebook／呂育銓）

▲▼蹦闆曬「捐出50萬證明」　證實統神沒賴皮。（圖／翻攝自Facebook／呂育銓）

不久後，蹦闆也於留言中更正補充說，下午已經從主辦單位手上收到統神的50萬元，「實現他比賽後的承諾了！比賽是一時，善心永續，各自爲各自的未來繼續努力打拚下去。」

▲▼蹦闆曬「捐出50萬證明」　證實統神沒賴皮。（圖／翻攝自Facebook／呂育銓）

▲蹦闆證實統神有給50萬。（圖／翻攝自Facebook／呂育銓）

【蹦闆全文】

「拳賽結束了，但該做的事還沒結束」
這次拳賽後，
該面對的事情我都面對了，
該道歉的也道歉了。
但有些事情，
我覺得還是得用行動來說話，對吧？
———-
之前說過，
統神的50萬我還沒收到。
但沒關係，
不管生活還是生意，我說到就是做到。
這50萬，不是我捐的，
是用統神的名義捐的。
因為在拳賽之外，
還有更重要的事情值得我們一起關注。
—————
【透明公開，五筆捐款紀錄】
1.現代婦女教育基金會受暴家庭服務計畫
2.台灣流浪貓狗關懷協會
3.家扶基金會-會計部運動潛力獎助學金
4.弘道老人福利基金會
5.喜憨兒社會福利基金會
————————
每個團體10萬，總共50萬，
拳頭打不改命，善意卻可以

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蹦闆, 呂育銓, 統神, 張嘉航, 拳上, 拳上2024

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