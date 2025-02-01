「台灣第一女優」抓外流片公開懸賞！　驚人金額曝光…開告老司機

記者陳芊秀／綜合報導

「台灣第一女優」吳夢夢入行至今有7年經歷，時常透過社群網站與粉絲互動。她去年（2024）10月曾發文提及自己拍攝的付費作品變成「外流片」，當時向「老司機」喊告，如今在大年初四（1）這天，PO文公開懸賞，獎金將從600元起跳，金額隨線索價值提高。

▲吳夢夢懸賞發紅包，金額曝光。（圖／翻攝自IG）

吳夢夢發文呼籲，若有人在自己的LINE群組中發現他人私傳她的暗黑影片，可以將相關截圖透過IG私訊給她，便有機會獲得紅包。她提供範例說明，第一張截圖需顯示群組內至少有3人，並附上群組名稱、外流者名稱及其轉傳的影片內容；第二張截圖則需顯示外流者的個人資訊，包括大頭貼及公開資料。她強調，資訊越完整，追查越容易，紅包金額也會越高，但重複舉報者將不予獎勵，紅包從600元起算，檢舉期限至2月28日止，呼籲大家積極檢舉違法行為。

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▲吳夢夢懸賞紅包600元起跳。（圖／翻攝自IG）

其實吳夢夢早在去年10月便已發出警告，表示自10月10日起，所有新上傳至付費訂閱平台「ONLYFANS」的影片若遭外流，她將依法提告。她透露，每三個月會蒐集一次證據，並提醒「老司機」們務必要告知身邊的朋友，千萬不要以身試法，外流影片。此外，她也提到，所有符合Pornhub規定的新影片都會同步上傳至該平台，讓有興趣的觀眾可以觀賞影片，不必透過外流來分享或獲取。