ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「台灣第一女優」抓外流片公開懸賞！　驚人金額曝光…開告老司機

記者陳芊秀／綜合報導

「台灣第一女優」吳夢夢入行至今有7年經歷，時常透過社群網站與粉絲互動。她去年（2024）10月曾發文提及自己拍攝的付費作品變成「外流片」，當時向「老司機」喊告，如今在大年初四（1）這天，PO文公開懸賞，獎金將從600元起跳，金額隨線索價值提高。

▲▼吳夢夢懸賞發紅包，金額曝光。（圖／翻攝自IG）

▲吳夢夢懸賞發紅包，金額曝光。（圖／翻攝自IG）

吳夢夢發文呼籲，若有人在自己的LINE群組中發現他人私傳她的暗黑影片，可以將相關截圖透過IG私訊給她，便有機會獲得紅包。她提供範例說明，第一張截圖需顯示群組內至少有3人，並附上群組名稱、外流者名稱及其轉傳的影片內容；第二張截圖則需顯示外流者的個人資訊，包括大頭貼及公開資料。她強調，資訊越完整，追查越容易，紅包金額也會越高，但重複舉報者將不予獎勵，紅包從600元起算，檢舉期限至2月28日止，呼籲大家積極檢舉違法行為。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼吳夢夢懸賞發紅包，金額曝光。（圖／翻攝自IG）

▲吳夢夢懸賞紅包600元起跳。（圖／翻攝自IG）

其實吳夢夢早在去年10月便已發出警告，表示自10月10日起，所有新上傳至付費訂閱平台「ONLYFANS」的影片若遭外流，她將依法提告。她透露，每三個月會蒐集一次證據，並提醒「老司機」們務必要告知身邊的朋友，千萬不要以身試法，外流影片。此外，她也提到，所有符合Pornhub規定的新影片都會同步上傳至該平台，讓有興趣的觀眾可以觀賞影片，不必透過外流來分享或獲取。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【誰敢碰本喵！】好奇嫩嬰玩貓貓的尾巴　牠不爽竟直接一腳踹開XD

推薦閱讀

孫生認愛女神交往2年細節全說！女想婚遭拒淚崩　超傷人理由曝光

孫生認愛女神交往2年細節全說！女想婚遭拒淚崩　超傷人理由曝光

72歲泰王愛上34歲侍女！貴妃「入獄回宮」失寵　泰國甄嬛傳神展開

72歲泰王愛上34歲侍女！貴妃「入獄回宮」失寵　泰國甄嬛傳神展開

和理想型合演夫妻！戲外猛追「先有後婚」　韓劇12對假戲真做夫妻檔

和理想型合演夫妻！戲外猛追「先有後婚」　韓劇12對假戲真做夫妻檔

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬　4位美女女優出道前本職曝光

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬　4位美女女優出道前本職曝光

正妹大胃王木下佑香宣布引退！　親發聲「已經累了」告別爆吃

正妹大胃王木下佑香宣布引退！　親發聲「已經累了」告別爆吃

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　小鐘遭董事長當場洗臉

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　小鐘遭董事長當場洗臉

陳志強堅持「曾智希一起上床睡」！她被要求不能外食崩潰　5家規太驚人

陳志強堅持「曾智希一起上床睡」！她被要求不能外食崩潰　5家規太驚人

韓28歲女主播「離世前輕生2次」　遺屬見遺書怒揭4霸凌仔前輩身分

韓28歲女主播「離世前輕生2次」　遺屬見遺書怒揭4霸凌仔前輩身分

連《D社》都放棄拍的5韓星！親口投降：無料可拍　金秀賢唯一黑料曝光

連《D社》都放棄拍的5韓星！親口投降：無料可拍　金秀賢唯一黑料曝光

王祖賢58歲了！　大年初三曬自拍照「真實膚況」女神不藏啦

王祖賢58歲了！　大年初三曬自拍照「真實膚況」女神不藏啦

「台灣第一女優」抓外流片公開懸賞！　驚人金額曝光…開告老司機

「台灣第一女優」抓外流片公開懸賞！　驚人金額曝光…開告老司機

王菲春晚開唱突哽咽淚崩！鄰居爆料「3至親離世」成孤兒…網罵爆

王菲春晚開唱突哽咽淚崩！鄰居爆料「3至親離世」成孤兒…網罵爆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫生認愛女神交往2年細節全說！女想婚遭拒淚崩　超傷人理由曝光

72歲泰王愛上34歲侍女！貴妃「入獄回宮」失寵　泰國甄嬛傳神展開

和理想型合演夫妻！戲外猛追「先有後婚」　韓劇12對假戲真做夫妻檔

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬　4位美女女優出道前本職曝光

正妹大胃王木下佑香宣布引退！　親發聲「已經累了」告別爆吃

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　小鐘遭董事長當場洗臉

陳志強堅持「曾智希一起上床睡」！她被要求不能外食崩潰　5家規太驚人

韓28歲女主播「離世前輕生2次」　遺屬見遺書怒揭4霸凌仔前輩身分

連《D社》都放棄拍的5韓星！親口投降：無料可拍　金秀賢唯一黑料曝光

王祖賢58歲了！　大年初三曬自拍照「真實膚況」女神不藏啦

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

女優, 外流片, 社群互動, 懸賞, 檢舉

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「台灣第一女優」抓外流片公開懸賞！　驚人金額曝光…開告老司機
  2. 王力宏合作世界天王！　「錄音室裡一拍即合」雙全球巡演
  3. Jennie被背後環住超親密！　起底美國男星「襲警成爆紅關鍵」
  4. 正妹大胃王木下佑香宣布引退！　親發聲「已經累了」告別爆吃
  5. 王祖賢58歲了！　大年初三曬自拍照「真實膚況」女神不藏啦
  6. 張大大暴言錄音又+1！　囂張飆罵素人「不道歉，就別活著離開」
  7. 姜棟元、金宣虎、金宇彬等男神回歸！　2025年聲量最高韓劇一次看
  8. 王菲春晚開唱突哽咽淚崩！鄰居爆料「3至親離世」成孤兒…網罵爆
  9. 72歲泰王愛上34歲侍女！貴妃「入獄回宮」失寵　泰國甄嬛傳神展開
  10. 春節帶老婆回娘家！鳳梨「深山開夜車一片黑」崩潰：要買直升機啦

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366