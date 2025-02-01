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72歲泰王愛上34歲侍女！貴妃「入獄回宮」失寵　泰國甄嬛傳神展開

記者陳芊秀／綜合報導

72歲泰國國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）自2016年繼位，人氣不及前任國王蒲美蓬阿杜德（Phumiphon Adunyadet），其感情生活更引發外界關注。國王除了蘇提達王后（Suthida），還有王妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi ）入獄又「回宮」，近期又有34歲侍女歐拉弄（Oranong Siriwachiraphak）悄悄上位，皇室八卦成為全球關注話題，為何國王難以贏得民心？《ETtoday星光雲》帶大家一起深入了解。

▲▼泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰王瓦吉拉隆功繼位9年，卻難贏民心。（圖／達志影像／美聯社）

老泰王蒲美蓬70年受人民愛戴

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▲▼ 已故泰王蒲美蓬。（圖／路透社）

▲已故泰王蒲美蓬在位70年，用皇室經費改善民生，深獲人民愛戴。（圖／路透社）

老泰王蒲美蓬在位70年來，致力於運用皇室經費改善民生，積極推動農業與養殖業的發展，並在人民遭受政府壓迫時挺身而出，制止不當行為，一點一滴累積泰國皇室的良好聲譽，其智慧與愛民之心，也贏得了國際媒體的讚譽。泰國的父親節訂於12月5日，正是老泰王蒲美蓬的生日。

新泰王疫情躲海外過豪奢生活

老泰王蒲美蓬於2016年10月13日辭世，其子瓦吉拉隆功繼位成為新國王。然而他與父親的親民、民主作風大不相同，不僅對民生議題漠不關心，還因私生活混亂登上國際媒體版面。當泰國因新冠疫情陷入重創時，新泰王則傳出在德國躲避疫情，還謠傳他在國外大肆挪用國家資金，過著奢華無度的生活。

長年住國外皇室社會加深隔閡

▲▼泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）。（圖／路透）

▲泰王瓦吉拉隆功時常住海外，親信安插政府高層，皇室與泰國民間社會隔閡加深。（圖／路透）

泰王為了穩固權力，積極將親信安插至政府高層，實現全方位的掌控，但此舉引發泰國民眾的不滿與批評。此外，由於泰王長期居住國外，鮮少在公開場合露面，讓民眾感到他對國家發展漠不關心，進一步加深了皇室與社會之間的隔閡。

王妃詩妮娜際遇宛如八點檔

▲▼泰王瓦吉拉隆功與貴妃詩妮娜。（圖／達志影像／美聯社）

▲詩妮娜是泰國近百年第一位泰國王室貴妃。（圖／達志影像／美聯社）

2019年，泰國一位名為詩妮娜的女子成為大眾焦點，她是近百年來首位被封為王妃的女性。與堅持一夫一妻制的父親不同，泰王瓦吉拉隆功在感情上展現出極大的隨性與坦率，堪稱「敢愛敢恨」。然而，當外界以為詩妮娜將過上無憂無慮的皇室生活時，劇情卻急轉直下，泰王指控她對王后不敬，將她關入監獄。這一連串的戲劇性發展，讓人不禁懷疑自己是否在觀看八點檔，難以相信這竟是皇室中的真實事件。

入獄又回宮根本泰國甄嬛傳

▲泰國貴妃詩妮娜（Sineenat）。（圖／達志影像／美聯社）

▲詩妮娜一度入獄，後來又回宮。（圖／達志影像／美聯社）

泰王指詩妮娜曾多次對他施加壓力，試圖阻礙王后冊封，甚至在事後處處針對王后。然而，最令泰王無法接受的，是詩妮娜假借他的名義行事，不僅損害了他的聲譽，也對皇室形象造成了重創。

然而，這段被譽為「泰國甄嬛傳」的愛情故事，充滿戲劇性的反轉。入獄10個月後，詩妮娜突然獲得特赦，不僅恢復了原有職位和封號，還迅速飛往德國與正在度假的泰王團聚。這段撲朔迷離的愛情關係，讓全球媒體的目光再度聚焦於泰國皇室。

泰王愛上侍女38歲差忘年戀

▲▼泰王後宮新寵34歲的歐拉弄引發外界關注（Oranong Siriwachiraphak）。（圖／翻攝泰網）

▲34歲歐拉弄外傳是泰王新寵。（圖／翻攝泰網）

據外媒報導，72歲泰王又有新歡，且疑似是詩妮娜王妃的前貼身侍女歐拉弄，90後女性，雙方相差38歲。歐拉弄多次陪伴泰王出席公開場合，以皇室代表身份參與重要活動。她雖然未獲得正式名分，但被授予「少將」軍銜。泰王以王妃規格照顧歐拉弄的生活，甚至讓她私人飛機回鄉探親，據悉，連她生日代表色粉紅色，如今也成為王室禮盒的用色，國王對她寵愛的程度非同一般。因此泰國網友紛紛猜測，歐拉弄將會成為王室新寵妃。

泰國《甄嬛傳》還在進行式

72歲的泰王還有新戀情，連國際媒體都高度好奇。有關與侍女歐拉弄的感情進展，詩妮娜王妃是否失寵？宛如真實版宮鬥持續進行中。

▲▼泰王繼位9年，後宮爭鬥被稱泰國甄嬛傳。（圖／ETtoday製圖）

▲泰王繼位9年，後宮爭鬥被稱泰國甄嬛傳。（圖／ETtoday製圖）

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