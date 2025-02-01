愛莉莎莎旅居泰國澄清「來玩不危險」　曝豬仔事件1重要關鍵

記者蔡宜芳／綜合報導

百萬YouTuber愛莉莎莎去年在泰國買房，同時也取得當地的工作簽證，並於泰國旅居。對於近來因「豬仔事件」頻傳，而引發民眾在泰國旅遊方面的擔憂，她在社群分享了看法，直言「危險的並不是到泰國玩」。

▲愛莉莎莎去年在泰國置產。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎表示，每當她看到大家說到泰國玩很危險，就覺得「很多人看不清事情的本質」，她強調：「來泰國玩不危險，危險的是在台灣有台灣人找你去泰國打莫名其妙的高薪工，或是有人莫名其妙要招待你去泰國玩。」愛莉莎莎透露，自己雖然已經是追蹤破百萬的網紅，但到泰國旅遊都是自費，包括吃住、交通和休閒活動，「怎麼可能有人白白招待你來泰國玩？」

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愛莉莎莎進一步解釋，她在泰國旅遊時，無論是白天還是夜晚，都感到非常安全，「我常常22:00點工作完出門按摩，00:00一個人散步回家，完全沒有在怕，因為就跟台灣一樣。」她認為，泰國的安全性和台灣相似，只要在台灣不怕的事情，在泰國也不需要擔心，「重點就是，危險的不是『來泰國玩』，而是『在台灣慎選朋友』。」

▲愛莉莎莎分享對於泰國旅遊的看法。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎也幽默提到，去泰國唯一的危險，可能就是美甲店會把你的指甲做成「泰式指甲」，她還曬出自己給店家看的範例圖，以及實際做出的樣子，吐槽：「顏色太東南亞，指甲形狀也很醜。」

▲愛莉莎莎吐槽泰國的美甲店。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）