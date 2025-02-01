ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

愛莉莎莎旅居泰國澄清「來玩不危險」　曝豬仔事件1重要關鍵

記者蔡宜芳／綜合報導

百萬YouTuber愛莉莎莎去年在泰國買房，同時也取得當地的工作簽證，並於泰國旅居。對於近來因「豬仔事件」頻傳，而引發民眾在泰國旅遊方面的擔憂，她在社群分享了看法，直言「危險的並不是到泰國玩」。

外送用▲▼愛莉莎莎住泰國澄清「來玩不危險」曝豬仔事件1關鍵。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

▲愛莉莎莎去年在泰國置產。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎表示，每當她看到大家說到泰國玩很危險，就覺得「很多人看不清事情的本質」，她強調：「來泰國玩不危險，危險的是在台灣有台灣人找你去泰國打莫名其妙的高薪工，或是有人莫名其妙要招待你去泰國玩。」愛莉莎莎透露，自己雖然已經是追蹤破百萬的網紅，但到泰國旅遊都是自費，包括吃住、交通和休閒活動，「怎麼可能有人白白招待你來泰國玩？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

愛莉莎莎進一步解釋，她在泰國旅遊時，無論是白天還是夜晚，都感到非常安全，「我常常22:00點工作完出門按摩，00:00一個人散步回家，完全沒有在怕，因為就跟台灣一樣。」她認為，泰國的安全性和台灣相似，只要在台灣不怕的事情，在泰國也不需要擔心，「重點就是，危險的不是『來泰國玩』，而是『在台灣慎選朋友』。」

▲▼愛莉莎莎住泰國澄清「來玩不危險」曝豬仔事件1關鍵。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

▲愛莉莎莎分享對於泰國旅遊的看法。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎也幽默提到，去泰國唯一的危險，可能就是美甲店會把你的指甲做成「泰式指甲」，她還曬出自己給店家看的範例圖，以及實際做出的樣子，吐槽：「顏色太東南亞，指甲形狀也很醜。」

▲▼愛莉莎莎住泰國澄清「來玩不危險」曝豬仔事件1關鍵。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

▲愛莉莎莎吐槽泰國的美甲店。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【你覺得好就好】4歲小孩分辨「事實與觀點」邏輯超清晰！

推薦閱讀

孫生認愛女神交往2年細節全說！女想婚遭拒淚崩　超傷人理由曝光

孫生認愛女神交往2年細節全說！女想婚遭拒淚崩　超傷人理由曝光

72歲泰王愛上34歲侍女！貴妃「入獄回宮」失寵　泰國甄嬛傳神展開

72歲泰王愛上34歲侍女！貴妃「入獄回宮」失寵　泰國甄嬛傳神展開

正妹大胃王木下佑香宣布引退！　親發聲「已經累了」告別爆吃

正妹大胃王木下佑香宣布引退！　親發聲「已經累了」告別爆吃

和理想型合演夫妻！戲外猛追「先有後婚」　韓劇12對假戲真做夫妻檔

和理想型合演夫妻！戲外猛追「先有後婚」　韓劇12對假戲真做夫妻檔

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬　4位美女女優出道前本職曝光

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬　4位美女女優出道前本職曝光

「台灣第一女優」抓外流片公開懸賞！　驚人金額曝光…開告老司機

「台灣第一女優」抓外流片公開懸賞！　驚人金額曝光…開告老司機

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　小鐘遭董事長當場洗臉

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　小鐘遭董事長當場洗臉

陳志強堅持「曾智希一起上床睡」！她被要求不能外食崩潰　5家規太驚人

陳志強堅持「曾智希一起上床睡」！她被要求不能外食崩潰　5家規太驚人

連《D社》都放棄拍的5韓星！親口投降：無料可拍　金秀賢唯一黑料曝光

連《D社》都放棄拍的5韓星！親口投降：無料可拍　金秀賢唯一黑料曝光

王祖賢58歲了！　大年初三曬自拍照「真實膚況」女神不藏啦

王祖賢58歲了！　大年初三曬自拍照「真實膚況」女神不藏啦

韓28歲女主播「離世前輕生2次」　遺屬見遺書怒揭4霸凌仔前輩身分

韓28歲女主播「離世前輕生2次」　遺屬見遺書怒揭4霸凌仔前輩身分

Jennie被背後環住超親密！　起底美國男星「襲警成爆紅關鍵」

Jennie被背後環住超親密！　起底美國男星「襲警成爆紅關鍵」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫生認愛女神交往2年細節全說！女想婚遭拒淚崩　超傷人理由曝光

72歲泰王愛上34歲侍女！貴妃「入獄回宮」失寵　泰國甄嬛傳神展開

正妹大胃王木下佑香宣布引退！　親發聲「已經累了」告別爆吃

和理想型合演夫妻！戲外猛追「先有後婚」　韓劇12對假戲真做夫妻檔

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬　4位美女女優出道前本職曝光

「台灣第一女優」抓外流片公開懸賞！　驚人金額曝光…開告老司機

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　小鐘遭董事長當場洗臉

陳志強堅持「曾智希一起上床睡」！她被要求不能外食崩潰　5家規太驚人

連《D社》都放棄拍的5韓星！親口投降：無料可拍　金秀賢唯一黑料曝光

王祖賢58歲了！　大年初三曬自拍照「真實膚況」女神不藏啦

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

泰國, 旅遊, 愛莉莎莎

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 愛雅「不整型會被淘汰」…景甜哭「把自己整殘」　5女星大方認修臉
  2. 愛莉莎莎旅居泰國澄清「來玩不危險」　曝豬仔事件1重要關鍵
  3. 演藝圈「隱藏版親戚」！徐若瑄是沈建宏阿姨　劉以豪表哥是謝承均
  4. 宋慧喬、GOT7 Jackson都是國手！　盤點8名運動員出身的韓星
  5. 盤點「5童星」蛻變轉大人！　《海角七號》大大變超辣
  6. 韓28歲女主播輕生「霸凌群組對話曝光」！　參加劉在錫節目遭妒
  7. 古天樂捐建135校…林依晨「棄贊助」訂喜憨兒喜餅！5明星暖舉被讚爆
  8. 曾國城「拍陳晨威臉頰」捲風波　男星留言曝他真實為人
  9. 瘋電影／紅色一號　聖誕老公公也是有弟弟的
  10. 洪小鈴張天霖試片「真吻」…隔18年結婚懷孕！　10對假戲真做戲劇CP

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366