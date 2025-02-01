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7大咖美女明星剪短髮後…　天啊超帥！女孩們都戀愛了

記者劉宜庭／綜合報導

誰說短髮只屬於男孩？這些女明星用行動證明：真正的帥，來自於自信與態度。在娛樂圈，長髮不再是女星的標配，有些人用一把剪刀，徹底顛覆了大眾對「女神」的刻板印象。她們剪下長髮的瞬間，不僅帥氣值飆升、成功駕馭新造型，更令粉絲為之瘋狂。

楊丞琳PO了一張短髮帥照，粉絲反應比平常放美照還熱烈，甚至比露背性感照還好。（圖／翻攝自網路、取自楊丞琳臉書）

▲楊丞琳過去這張短髮帥照反應相當熱烈。（圖／翻攝自網路、取自楊丞琳臉書）

楊丞琳的短髮革命堪稱典範。2014年，她為新專輯大膽嘗試「超Man」造型，在社交媒體上笑說「我這麼帥」。令人驚訝的是，這張照片的按讚數在當時超過27萬，甚至比她性感泳裝照還轟動。楊丞琳自嘲地表示：「我真的猜不透網友到底喜歡什麼！」

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曾沛慈則是另一位短髮女神。《終極一班》中她飾演的「雷婷」角色，俐落短髮襯托出瀟灑不羈的氣質。介於剛柔之間的魅力，完全不輸男主角汪東城，成功吸引無數粉絲的目光。

曾沛慈剪了「超短髮」後，帥度也增加了好幾倍。（圖／資料照／福茂、記者徐文彬攝）

▲曾沛慈也曾剪「超短髮」。（圖／資料照／福茂、記者徐文彬攝）

論及變裝大師，非林青霞和劉亦菲莫屬。林青霞演《東方不敗》時的英姿，早已在影迷心中留下不可磨滅的印記；劉亦菲也曾一改仙女形象，微博上一張油頭雅痞風格的照片，直接引爆網路討論。

林青霞、劉亦菲以玉女形象出道，兩人都曾以雅痞打扮拍攝寫真照，帥度一點都不輸男人。（圖／翻攝自網路、《studiosix》微博、新浪娛樂、取自鄧超微博）

▲▼林青霞、劉亦菲都曾以雅痞打扮拍攝寫真照，帥度一點都不輸男人。（圖／翻攝自網路、《studiosix》微博、新浪娛樂、取自鄧超微博）

林青霞、劉亦菲以玉女形象出道，兩人都曾以雅痞打扮拍攝寫真照，帥度一點都不輸男人。（圖／翻攝自網路、《studiosix》微博、新浪娛樂、取自鄧超微博）

李冰冰則用另一種方式詮釋「帥」。為網遊代言時，她不走性感路線，反而穿白色古裝「戰袍」，坐在虎皮椅上姿態霸氣，成功俘獲一票女性粉絲的芳心。

李冰冰雖然不是把頭髮剪短，但梳起髮髻一樣帥氣逼人。（圖／翻攝自網路）

▲李冰冰梳起髮髻帥氣逼人。（圖／翻攝自網路）

吳君如和賴雅妍則是為戲劇犧牲髮型的代表。吳君如在《12金鴨》中完全偽裝成型男，不僅留油頭、刮鬍子，還裝上結實肌肉；賴雅妍為《等一個人咖啡》剪掉十年長髮，帥氣程度甚至成為新聞熱點。

吳君如、賴雅妍長髮的模樣和短髮時落差頗大，但帥氣程度一樣直逼型男。（圖／資料照／翻攝自網路、記者徐文彬、林政平攝）

▲▼吳君如（上圖）、賴雅妍（下圖）。（圖／資料照／翻攝自網路、記者徐文彬、林政平攝）

吳君如、賴雅妍長髮的模樣和短髮時落差頗大，但帥氣程度一樣直逼型男。（圖／資料照／翻攝自網路、記者徐文彬、林政平攝）

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楊丞琳, 曾沛慈, 林青霞, 劉亦菲, 李冰冰, 吳君如, 賴雅妍

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