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盤點「5童星」蛻變轉大人！　《海角七號》大大變超辣

記者劉宜庭／綜合報導

在演藝圈中，許多童星在小小年紀就爆紅，隨著時間的推移，如今都已長大成人，各自在不同領域中發展著。他們的外型和氣質發生了巨大的變化，令人驚豔到認不出來，以下是《ETtoday娛樂星光雲》私心盤點的五位童星，讓我們一起看看他們的成長前後對比。

1. 吳兆絃

▲吳兆絃。（圖／翻攝自Facebook／大小姐、吳兆絃）

▲吳兆絃。（圖／翻攝自Facebook／大小姐、吳兆絃）

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吳兆絃擁有四分之一的法國血統，8歲時與愛子組成團體「大小姐」出道。當年甜美可愛的形象令眾人印象深刻。如今23歲的她，拆除牙套後嬰兒肥完全消失，擁有白皙水嫩的肌膚和優雅氣質，漸漸變成「混血女神」，令不少粉絲驚嘆她的蛻變。

2. 趙乙丞

▲趙乙丞。（圖／翻攝自Facebook／趙乙丞 Eason）

▲趙乙丞。（圖／翻攝自Facebook／趙乙丞 Eason）

趙乙丞除了在2017年《花甲男孩轉大人》飾演小花甲，也在多部台劇中演出，包括《一個屋簷下》、《天下女人心》、《好想談戀愛》等等，可愛模樣深受觀眾喜愛。如今的他已經16歲，就讀高中一年級，兼顧學業的同時也經常透過粉絲專頁分享生活點滴，越來越高的顏值吸引，他還在生日時感性表示：「現在為了未來正在努力著學業，看到大家給我的留言常常給我很大的鼓勵及能量。」

3. 安乙蕎

▲安乙蕎。（圖／翻攝自Facebook／安乙蕎 An.Yi.Chiao）

▲安乙蕎。（圖／翻攝自Facebook／安乙蕎 An.Yi.Chiao）

安乙蕎在2008年因電影《海角七號》中飾演小女孩「大大」而爆紅。隨後她專心於學業，一度消失在大銀幕上整整6年。如今的她29歲，目前仍在演藝圈中發光發熱，陸續演出《52Hz, I love you》、《同學麥娜絲》、《阿叔》等作品，展現出成熟的演技。

4. 愷弟

▲愷弟。（圖／翻攝自Facebook／最愛 愷弟）

▲愷弟。（圖／翻攝自Facebook／最愛 愷弟）

愷弟（本名尉庭愷）在2012年參加《超級模王大道》，當時僅9歲就展現出超強舞蹈實力。近年來，他鮮少出現在螢光幕，但在2016年的談話節目中，他蛻變成為帥氣的國中生的模樣，不僅被選為學校優良生，更散發出韓系花美男的魅力。如今的他已經22歲，母親也不時會透過粉絲專頁分享兒子近照。

5. 楊小黎

▲楊小黎。（圖／翻攝自Facebook／楊小黎 Shiauli Yang）

▲楊小黎。（圖／翻攝自Facebook／楊小黎 Shiauli Yang）

楊小黎在1996年演出經典電影《狗蛋大兵》，飾演乖巧好學生「小翠」。當時可愛模樣深植人心。經過近30年的時間，她已從青澀女孩蛻變成白皙美人，展現出成熟而迷人的氣質，有著流利口條的她，更從2022年開始連續三年主持金鐘獎戲劇類紅毯，表現被讚十分穩定專業。

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吳兆絃, 趙乙丞, 安乙蕎, 愷弟, 楊小黎

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