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宋慧喬、GOT7 Jackson都是國手！　盤點8名運動員出身的韓星

記者劉宜庭／綜合報導

在南韓娛樂圈中，許多明星不僅在演藝事業上大放異彩，還曾經是運動界的佼佼者。這些愛豆中隱藏的奧運選手，讓我們重新認識了他們的多才多藝。

1.宋仲基

▲宋仲基。（圖／翻攝自韓網）

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在成為演員之前，宋仲基曾是一名短道競速滑冰選手。他的運動生涯長達11年，曾3度代表家鄉參加全國比賽，甚至以奧運作為目標，但因為腳踝受傷而不得不放棄這一夢想。

2.宋慧喬

▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬。（圖／翻攝IG）

宋慧喬的運動背景鮮為人知。她曾是南韓國家花式滑冰隊的選手，在年輕時期展現了驚人的滑冰實力。她在韓劇《浪漫滿屋》中親自上陣的溜冰戲，讓觀眾見識到她的運動天賦，更讓當時同劇男主角Rain開玩笑說「當時還想說要在她面前炫一下（溜冰），現在想起來真的是自不量力」。

3.成勛

▲成勛。（圖／翻攝自Instagram／sunghoon1983）

▲成勛。（圖／翻攝自Instagram／sunghoon1983）

成勛擁有不凡的游泳經歷，他的游泳生涯長達14年，並曾創下蝶式部門的新紀錄。然而，由於受傷，他最終轉行成為演員，並在《焦急的羅曼史》中展現了健美的身材。

4.趙寅成

▲趙寅成。（圖／翻攝自Instagram／zoinsung_official）

▲趙寅成。（圖／翻攝自Instagram／zoinsung_official）

趙寅成小時候夢想成為跆拳道選手，擁有黑帶四段的實力，但因比賽受傷而無法繼續追尋這個夢想。隨後，他因身高優勢轉型為模特兒，最終成為知名演員，在戲劇《沒關係，是愛情啊》、《Moving》都有亮眼表現。

5.尹斗俊

▲尹斗俊。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

南韓男團HIGHLIGHT隊長尹斗俊曾是足球隊的一員，他在青少年時期展現了出色的球技。雖然最終選擇了音樂道路，但他對於足球的熱愛始終未變，還曾與曾與同團的李起光、JYJ金俊秀等人組成明星足球隊「FC MEN」，參加過幾場比賽，在當時引發不小的討論度。

6.EXID Hani

▲Hani（圖／翻攝自Instagram／ahnanihh）

▲Hani。（圖／翻攝自Instagram／ahnanihh）

Hani在中學時期參加過游泳和鐵人三項比賽，從國小到國中期間一直都是游泳選手，曾多次參加比賽，她的運動背景也讓她在舞台上更加靈活自如，曾在《我們小區藝體能》中展現出游泳實力，讓人印象深刻。

7.蘇志燮

▲蘇志燮（圖／翻攝自Instagram／soganzi_51）

▲蘇志燮。（圖／翻攝自Instagram／soganzi_51）

蘇志燮在青少年時期開始學游泳，曾是南韓水球˙國家隊的種子選手，他對於水上運動有著深厚的熱情。雖然轉行做了演員，但他仍然保持著運動的習慣，仍有在參加游泳比賽。

8.GOT7 Jackson

Jackson王嘉爾（圖／翻攝自Instagram／jacksonwang852g7）

▲Jackson。（圖／翻攝自Instagram／jacksonwang852g7）

Jackson（王嘉爾）在香港代表隊中是擊劍選手，他對於擊劍充滿熱情，參加過多場比賽，甚至拿過亞洲青年劍擊排名第一、世界排名11的殊榮。直到2011年參加JYP選秀，才放棄了繼續成為國手的道路，並且將這份運動精神帶入演藝事業中，展現出堅持與努力的一面。

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宋仲基, 宋慧喬, 趙寅成, 尹斗俊, EXID, Hani, 蘇志燮, GOT7, Jackson

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