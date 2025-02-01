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怎麼可能！陳意涵、李佳穎都40了　6童顏女星嫩臉根本女大生

記者劉宜庭／綜合報導

在娛樂圈中，年齡似乎只是個數字，許多女星不受歲月影響，依然保持如少女般的容貌與活力。以下是6位童顏女星的介紹，她們不僅在演藝圈中表現出色，更以其逆齡的外貌成為許多人的榜樣。隨著年齡增長，她們依然展現出無與倫比的魅力，讓人不禁感嘆：「怎麼可能！」

1. 李佳穎

▲▼李佳穎。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow）

▲▼童顏女神李佳穎大力推薦來嘉騎車 。（圖／嘉義縣政府提供）

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▲李佳穎。（圖／翻攝自李佳穎IG、資料照／嘉義縣政府提供）
41歲的李佳穎以其幼態感的顏值聞名。她的膠原蛋白豐盈、肌膚緊緻，讓人無法相信真實年齡數字。她熱愛運動，經常練習瑜伽和跑步，並注重飲食控制，這些都是她維持青春外貌的秘訣。

2. 陳意涵

▲2024台北電影獎，最佳女配角《小曉》陳意涵。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳意涵。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

陳意涵42歲的外貌同樣如少女一般，她在產後更加重視保養，選擇高品質的護膚產品並保持運動習慣，這使得她的肌膚依然水嫩光滑。陳意涵曾表示，她對於年齡和皺紋並不在意，但她的保養方法卻讓她看起來永遠年輕。

3. 陳妍希

▲楊丞琳、陳妍希跟進！嫁大陸男星齊轉發「台灣必將回歸祖國懷抱」 。（圖／翻攝自楊丞琳、陳妍希微博）

▲陳妍希,抗老,逆齡,保養,。（圖／yanxi531 IG）

▲陳妍希 。（圖／翻攝自陳妍希IG、微博）

41歲的陳妍希擁有澎潤的肌膚和立體的五官。她對飲食非常講究，經常選擇清淡健康的食物來維持身材。此外，她也會使用天然成分的護膚品，以保持肌膚的水潤與亮麗。

4. 鍾欣怡

▲▼鍾欣怡謎之角度辣照 。（圖／翻攝自Facebook／鍾欣怡）

▲鍾欣怡。（圖／取自鍾欣怡臉書）

▲鍾欣怡 。（圖／翻攝自鍾欣怡臉書）

42歲女星鍾欣怡同樣以凍齡外貌而聞名。鍾欣怡在日常生活中注重運動和健康飲食，並且養成仔細卸妝的習慣，這使得她即使身為母親，仍然能夠保持苗條身材和青春氣息。

5. 王心凌

▲▼ 王心凌慶功 。（圖／寬宏藝術、天晴娛樂提供）

▲王心凌 。（圖／資料照／寬宏藝術、天晴娛樂提供）

王心凌出道超過20年，42歲的她依然被譽為「甜心教主」。她擁有緊緻、彈潤的肌膚和可愛的形象，這讓人很難相信其真實年齡。王心凌堅持健身和多樣化的運動方式，以維持良好的體態。

6. 楊丞琳

▲▼楊丞琳。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

▲楊丞琳。（圖／翻攝自楊丞琳IG）

楊丞琳也是40歲、依然充滿活力的女星。她不僅在音樂上持續發光發熱，也透過運動和良好的生活習慣來維持自己的外貌。她經常分享自己的保養秘訣，從臉到脖子都會細心塗抹保養品，讓粉絲們也能學習如何保持青春。

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李佳穎, 陳意涵, 陳妍希, 鍾欣怡, 王心凌, 楊丞琳

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