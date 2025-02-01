陳志強堅持「曾智希一起上床睡」！她被要求不能外食崩潰 5家規太驚人

記者潘慧中／綜合報導

婚後生活需要雙方磨合，但如果另一半對於家事、飲食習慣、相處模式有相當程度的堅持，你能夠受得了嗎？以下整理出5位藝人上節目分享過的「夫妻家規」，有的尚可理解，有的則讓錄影現場所有人直呼不敢相信，不知讀者們看完有何想法？

▲你遇過哪些家規？（圖／ETtoday星光雲製圖）



陳志強曾坦承對於睡覺有一定的堅持，那就是他睡覺時，曾智希一定要跟著睡覺，就算老婆在床上滑手機也不行，「我就覺得有人在旁邊沒有睡覺，我就會不放心睡覺。」因此，他有時候在外工作一整天，如果老婆當天剛好沒工作能在家睡飽覺，夫妻倆當晚還是要一起上床睡覺，但若妻子有時候想先睡，他並不會介意。

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▲曾智希一定要和陳志強一起上床睡覺。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220、Facebook／陳志強）



陳子玄2023年底驚喜宣布再婚後，她曾無奈地說老公希望能「夫妻要同進同出」。從起床開始，夫妻倆就會一起刷牙，不能有一方先起床刷牙，「要一起進廁所，把門關起來一起刷牙、一起上廁所」，如果沒有工作的話，兩人會一起吃飯，「可以就一起出門。」

▲陳子玄老公希望「夫妻要同進同出」。（圖／翻攝自Instagram／larachen1124）



回家後，陳子玄老公也希望夫妻倆能一起吃晚餐、洗澡、曬衣服，到了睡覺的時候，「要按他的規矩睡覺」，那就是一定要牽手，而且要面向老公睡覺，她有次因為不小心背對，另一半碎念了20分鐘：「我不要看妳的後腦勺睡覺，妳轉過來！」她解釋這真的不是在炫耀，而是雙方確實有因此「小小磨合一下」。

此外，貝童彤的家規也鮮少所聞，那就是裝過食物的碗在洗之前不能疊在一起，這是老公從原生家庭養成的習慣。有次正當她吃完飯準備收拾碗筷時，老公連忙制止她疊碗、接著才自行一個一個拿到流理台。對此，老公的說法是怕碗屁股會髒掉，但她認為清洗時本來就會洗到碗屁股，對方卻回答「如果不髒就不用洗了」，讓她至今仍無法理解。

▲貝童彤在家不能將裝過食物的碗疊在一起。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）



至於林舒語的家規，則是不准吃外食，她坦言這是剛和老公結婚時「最崩潰的事情」。她解釋自己從小到大就喜歡喝奶茶、吃鹽酥雞和滷味，相較之下，老公家的飲食都偏清淡、沒吃外食也沒用調味料，連早餐店蛋餅都沒在吃，只吃全麥吐司配小黃瓜、蘋果和蛋做成的泥，「所以對我來說很衝擊」，還曾因此吵到哭。值得慶幸的是，老公現在已經被她同化了，願意吃外食，也願意在食物裡加調味料，只是會不時提醒她要讓孩子們多吃蔬果。

▲林舒語曾被老公規定不准吃外食。（圖／翻攝自Instagram／linleah529）



此外，恩愛的黃小柔夫婦也有家規，那就是「老公下廚，生人勿近」。新婚之際，她還不懂老公的眉角，看到另一半在煮飯，就想進廚房搞得小情趣，未料只被冷回一句「妳可以出去嗎」，讓她當場委屈到哭，事後詢問原因，老公也沒有說得很清楚。

後來，家人們來家裡用餐，老公忙著料理，公公要黃小柔去廚房幫忙拿醬油，原本以為不會因此吵架，但另一半仍當場摔鍋鏟怒喊「難道我只是堅持這件事都沒有人可以理解我嗎」，她連忙解釋是公公要的東西，老公依然不諒解地說：「就算今天天皇老子來了，誰要幹什麼，進來我就是讓他滾出去！」

▲老公下廚時，黃小柔不能隨意進廚房。（圖／翻攝自Facebook／黃小柔）



黃小柔一度不知如何是好，直到有次觀察老公似乎心情不錯，才進一步詢問背後原因。對此，老公解釋廚房內本來就刀火無情，他一旦開始做菜就會全神關注，思考火候和搭配的菜色等等，不希望被其他人干擾。