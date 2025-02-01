愛雅「不整型會被淘汰」…景甜哭「把自己整殘」　5女星大方認修臉

記者劉宜庭／綜合報導

隨著醫美技術的進步，整形手術逐漸成為人們耳熟能詳的話題，對於藝人來說，進行微調也已經不再是稀奇事。像張艾亞、雪碧和小Call等藝人，對於「整形」這件事都以開放的態度坦然面對，以真實態度打破外界刻板印象，成為娛樂圈中大方自信的代表。

1.雪碧

▲雪碧。（圖／翻攝自Facebook／方祺媛）

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雪碧（方祺媛）有「情色教主」封號，從不諱言自己多次整形，至今花在手術、醫美的費用甚至將近千萬，態度十分大方坦然。不過，她日前也提到，自己有嚴重容貌焦慮，為了追求完美，她逼迫醫生幫她做手術，不料提眼肌卻提了太高，導致無法閉眼，情況長達半年甚至引起乾眼症，她也以自身例子奉勸大家：「整形之前真的要好好思考。」以免像她一樣承受不必要的痛苦。

2.景甜

▲景甜。（圖／翻攝自微博）

大陸女星景甜2020年也曾在直播中提到，有次為了拍戲貼雙眼皮貼，卻發生過敏情況，為了讓雙眼皮可以更加明顯，便在眼皮上「埋線」，怎料上下眼皮變得超腫，自嘲宛如表情包中的「悲傷蛙」，她坦言當時有一段時間為此感到焦慮不已。

因此，景甜以自身經驗提醒眾人，「如果想去做一個微整型，想做一個整型手術，一定要想好，一定要挑好醫生、醫院，仔細問好，我埋完那個線之後，好長一段時間都很抑鬱，我對我自己做過的這些事情，我懊悔呀，我難過呀，我每一天都想哭！我怎麼把自己給整殘了呢！」

3.愛雅

▲愛雅。（圖／翻攝自Facebook／愛雅（張艾亞））

愛雅（前藝名：張艾亞）在出道初期因為臉型較寬而被戲稱為「馬臉」，因此決定進行顎骨手術，削骨後釘合上顎，並敲開下顎，最終擁有了現在的小V臉。她曾感慨地表示：「爸爸把我生得很美，但不及演藝圈的標準，我不整型的話就不合格，會被淘汰。」

4.蕭亞軒

▲蕭亞軒。（圖／翻攝蕭亞軒IG）

蕭亞軒的外貌一直是外界熱議的焦點，對於整型的傳言，她2022年曾罕見地在直播中進行了澄清。。她表示，自己小時候曾被舅舅撞歪過鼻子，因此進行了縫雙眼皮、打雷射、注射玻尿酸和肉毒桿菌等醫美項目。她坦言：「Nothing else! 但額頭要補打肉毒桿菌，反正我都承認有縫雙眼皮，那又怎樣？Everyone does this! Never lie!」

除了澄清整型傳言，蕭亞軒也不忘提醒粉絲在選擇醫美項目時要謹慎。她特別提到自己因為打雷射而哭了很多天，雖然沒有詳細解釋背後的原因，但她的經驗無疑給了粉絲們一些警示，她的坦誠和真實，更是讓粉絲們更加支持與喜愛。

5. 小Call

▲小Call。（圖／翻攝自Facebook／宅之小惡魔 小CALL）

小Call（郭怡伶）在2011年豐胸提升罩杯，對於診所名稱、醫師、費用到術後保養都大方分享，她還細心分享自體脂肪豐胸的細節，提及術後身材胖瘦都會影響罩杯，且每個人體質不同、效果不一，但也警示眾人：「做任何整形都要想清楚、做好功課。」她曾聽聞有許多女生是為了男生整形，或是為了挽回另一半，她認為這種觀念並不正確，因此特別呼籲大家一定要想清楚，也強調不鼓勵整型，重點是自己開心。