愛雅「不整型會被淘汰」…景甜哭「把自己整殘」　5女星大方認修臉

記者劉宜庭/綜合報導

隨著醫美技術的進步,整形手術逐漸成為人們耳熟能詳的話題,對於藝人來說,進行微調也已經不再是稀奇事。像張艾亞、雪碧和小Call等藝人,對於「整形」這件事都以開放的態度坦然面對,以真實態度打破外界刻板印象,成為娛樂圈中大方自信的代表。

1.雪碧

▲雪碧。(圖/翻攝自Facebook/方祺媛)

雪碧(方祺媛)有「情色教主」封號,從不諱言自己多次整形,至今花在手術、醫美的費用甚至將近千萬,態度十分大方坦然。不過,她日前也提到,自己有嚴重容貌焦慮,為了追求完美,她逼迫醫生幫她做手術,不料提眼肌卻提了太高,導致無法閉眼,情況長達半年甚至引起乾眼症,她也以自身例子奉勸大家:「整形之前真的要好好思考。」以免像她一樣承受不必要的痛苦。

2.景甜

▲景甜。(圖/翻攝自微博)

大陸女星景甜2020年也曾在直播中提到,有次為了拍戲貼雙眼皮貼,卻發生過敏情況,為了讓雙眼皮可以更加明顯,便在眼皮上「埋線」,怎料上下眼皮變得超腫,自嘲宛如表情包中的「悲傷蛙」,她坦言當時有一段時間為此感到焦慮不已。

因此,景甜以自身經驗提醒眾人,「如果想去做一個微整型,想做一個整型手術,一定要想好,一定要挑好醫生、醫院,仔細問好,我埋完那個線之後,好長一段時間都很抑鬱,我對我自己做過的這些事情,我懊悔呀,我難過呀,我每一天都想哭!我怎麼把自己給整殘了呢!」

3.愛雅

▲愛雅。(圖/翻攝自Facebook/愛雅(張艾亞))

愛雅(前藝名:張艾亞)在出道初期因為臉型較寬而被戲稱為「馬臉」,因此決定進行顎骨手術,削骨後釘合上顎,並敲開下顎,最終擁有了現在的小V臉。她曾感慨地表示:「爸爸把我生得很美,但不及演藝圈的標準,我不整型的話就不合格,會被淘汰。」

4.蕭亞軒

▲蕭亞軒。(圖/翻攝蕭亞軒IG)

蕭亞軒的外貌一直是外界熱議的焦點,對於整型的傳言,她2022年曾罕見地在直播中進行了澄清。。她表示,自己小時候曾被舅舅撞歪過鼻子,因此進行了縫雙眼皮、打雷射、注射玻尿酸和肉毒桿菌等醫美項目。她坦言:「Nothing else! 但額頭要補打肉毒桿菌,反正我都承認有縫雙眼皮,那又怎樣?Everyone does this! Never lie!」

除了澄清整型傳言,蕭亞軒也不忘提醒粉絲在選擇醫美項目時要謹慎。她特別提到自己因為打雷射而哭了很多天,雖然沒有詳細解釋背後的原因,但她的經驗無疑給了粉絲們一些警示,她的坦誠和真實,更是讓粉絲們更加支持與喜愛。

5. 小Call

▲小Call。(圖/翻攝自Facebook/宅之小惡魔 小CALL)

小Call(郭怡伶)在2011年豐胸提升罩杯,對於診所名稱、醫師、費用到術後保養都大方分享,她還細心分享自體脂肪豐胸的細節,提及術後身材胖瘦都會影響罩杯,且每個人體質不同、效果不一,但也警示眾人:「做任何整形都要想清楚、做好功課。」她曾聽聞有許多女生是為了男生整形,或是為了挽回另一半,她認為這種觀念並不正確,因此特別呼籲大家一定要想清楚,也強調不鼓勵整型,重點是自己開心。