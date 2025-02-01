曾之喬懷孕認壓力大！　「怎可能都很開心」吐露心聲：寫都寫不完

記者蔡宜芳／綜合報導

曾之喬在2020年嫁給男星辰亦儒，結婚4年後，於去年8月宣布懷孕喜訊。她1日在社群曬出孕肚照分享近況，同時也吐露了身為孕婦的不開心，坦言某些關心與叮嚀反倒成為了壓力。

▲曾之喬結婚4年終於當媽。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

曾之喬表示，2025年她收到最喜歡的一句祝福來自朋友的卡片，上面寫著：「新年快樂，不快樂也沒關係。」這句話讓她感到特別有共鳴，因為在過去的一年中，她因為懷孕經歷了許多幸福的時刻，也面臨了不少挑戰。

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曾之喬坦言，懷孕期間，身邊的親友常常叮囑她要保持開心、放輕鬆，這些祝福語雖然都是出於好意，但有時候反而成為她心裡的壓力，「事實上，懷孕期間怎麼可能都很開心呢。人生本來就很難，懷孕更是生命中強度很高的時光，有太多可能讓孕婦身心充滿壓力的事，會接連的發生。」

▲▼曾之喬坦承親友的關心有時會變成壓力。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

曾之喬說，在懷孕期間的情緒波動、孕吐、寶寶的健康狀況、工作壓力、親友過多的叮嚀、家人或共同照顧者對養育寶寶的理念不同、身材變化的焦慮、身體的疼痛等，都是孕婦可能會面臨的挑戰。她告訴自己：「孕婦要開心，不開心也沒關係。」並鼓勵自己：「妳已經做得很棒了喔。」認為不舒服的情緒也是夥伴，「是來提醒我們一些事的，不是敵人。每一個大人，我們曾經也都是小寶寶，我們和寶寶一樣，是珍珠、是寶貝。」

曾之喬的貼文引來許多網友留言「真的不快樂也沒關係！孕婦真的要擔心的事太多了」、「偉大的媽媽辛苦了～妳最棒」、「無論你開不開心，都要記得好好休息，好好照顧自己喔」、「不要給自己有太多的壓力，一切都順其自然就好」，紛紛為她送上祝福，