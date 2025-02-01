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正妹大胃王木下佑香宣布引退！　親發聲「已經累了」告別爆吃

記者陳芊秀／綜合報導

日本大胃王正妹木下佑香（木下ゆうか）昨日（31）發表影片宣布引退！她自2009年參加大胃王節目走紅，憑著甜美外型加上超能吃形象圈粉，開設YouTube更超過524萬訂閱。她坦承自己2月將邁入40歲大關，體力已經到了極限，決定引退「大胃王」。

▲▼木下佑香宣布引退大胃王。（圖／翻攝自YouTube）

▲日本正妹大胃王木下佑香宣布引退。（圖／翻攝自YouTube）

木下佑香開設YouTube頻道以來，以拍攝爆吃大份量美食影片為主。她影片以「到極限了」為題，表示自己今年2月將迎接40歲，坦言「已經累了」，體力上已經無法再大吃特吃，因此要退出拍攝大胃王爆吃影片，今後YouTube影片仍會持續更新。不過她並未把話說死，「引退並非是隱居」，今後仍有可能無預警突然拍一支大胃王影片，請大家抱著中籤的心情給予期待。

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其實木下佑香一度長達半年沒有更新，去年（2024）8月透過官方X帳號發長文，表示因躁鬱症發作，甚至好幾個月無法出門，嚴重到超出自己的預期。她9月恢復拍攝大胃王影片，不過最新動態則表示要退出了。

▲▼木下佑香宣布引退大胃王。（圖／翻攝自YouTube）

▲木下佑香開設YouTube頻道，以爆吃美食圈粉，至今超過520萬粉絲訂閱。（圖／翻攝自YouTube）

而木下佑香多年來海內外粉絲無數，宣布引退同時湧入許多粉絲留言，「不是引退YouTube就放心了」、「期待佑香的新路線」、「健康永遠第一」、「身體健康最重要喔」。另外也有人直言「在某種意義來說，很遺憾」。同時X上也湧入關心留言「就算引退大胃王，也會繼續支持」、「不是看大吃影片，看生活日常也可以」、「辛苦了，從2017年追蹤到現在，今後也請繼續指教」。

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