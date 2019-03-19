孫安佐影片惹火校方「電話被打爆」　老師無奈曝心聲

記者林彥君／台北報導

狄鶯、孫鵬的兒子孫安佐近日躍升網紅，在網路上分享健身相關影片，吸引粉絲觀看。孫安佐日前和網紅米砂（Misa）到孫安佐就讀的能仁家商拍攝影片，因影片中大尺度話題，引發校方震怒。該校一位不願具名的老師無奈向《ETtoday星光雲》說：「米砂要衝點閱率，但是學校不需要點閱，現在好尷尬。」

▲米砂和孫安佐拍片。（圖／翻攝自YouTube／Misa米砂）

該位老師透露，考量學校表演課要讓學生更了解網紅，所以同意讓米砂進入校園拍攝，校方原本收到的消息是米砂要拍孫安佐的上課情形，過程中老師未全程陪同，沒想到下課後聊大尺度話題，校方事後得知後，有向孫安佐溝通，孫安佐也不知影片被剪接成這樣，同意下架影片，未料影片被曝光。

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▲米砂和孫安佐拍片。（圖／翻攝自YouTube／Misa米砂）

該老師說目前正和新北市教育局溝通中，現在幾乎全校老師都幫忙接各界的來電「電話都回不完。」該老師未透露之後校方是否對孫安佐懲處，目前校方會對孫安佐輔導溝通，學校也會向全校老師宣導校園安全。

該老師認為，孫安佐在學校是個很好相處的孩子，校方讓他享受舞台，不會刻意規範他努力讀書。學校在此次事件中立場尷尬，對於孫安佐經營頻道不干預，希望孫安佐未來更注意，並和考量其他同學的教育立場。對此Misa米砂的經紀人表示：「因為米砂目前人正在國外，細節還在了解中。」

▲米砂和孫安佐過去曾合作。（圖／翻攝自米砂臉書）