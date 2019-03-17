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林志玲下班「被拍了這段畫面」！　網友狂盯右下角：太誇張

記者潘慧中／綜合報導

林志玲擁有「台灣第一名模」封號，44歲依然維持凍齡外貌、窈窕身材，她15日曬出下班回家的短片，只見她像個小女孩般雀躍跳腳，不少網友卻一直注意到鏡頭右下角的大腿線條，粉絲都忍不住心疼直呼：「瘦得太誇張了！」

▲▼林志玲下班「被拍了這段畫面」！（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）

▲林志玲身材始終維持得宜。（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）

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畫面中，可以看到林志玲頭戴草帽，側身看往鏡子方向，微微嘟起嘴巴露出無辜表情，身穿灰色長版上衣，挖肩剪裁露出雪白美肩，搭配深色長褲和白鞋，造型簡約大方，襯托出她的優雅氣質。

▲▼林志玲下班「被拍了這段畫面」！（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）

▲▼林志玲大腿細到被網友說太瘦了。（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）

▲▼林志玲下班「被拍了這段畫面」！（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）

特別引起討論的是，可能是林志玲的褲子剪裁太貼身，讓人格外容易看出身材曲線，大腿細到出現縫隙，絲毫沒有一點贅肉，讓不少網友看傻眼：「也太瘦了」、「多吃點吧！」

年紀進入4開頭仍保持好身材的背後，林志玲其實付出不少代價，但她不會透過挨餓的方式來維持身材，而是堅持每日均衡飲食、不攝取過量。儘管不節食，但她坦言很難抵抗甜食的誘惑，如果真的很嘴饞，她則會選擇吃無糖優格或優酪乳。

▲▼林志玲下班「被拍了這段畫面」！（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）

▲林志玲。（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）

此外，平時不喝含糖飲料的林志玲，每天堅持喝足八杯水，自備溫開水以維持水嫩肌膚。但如果到了緊急時刻，她則會實施三日減肥餐。早餐吃半杯低脂優格、兩顆水果、三片蘇打餅乾、溫開水一杯，中餐吃兩碗水煮青菜、雞肉或魚肉一份，晚餐則是一碗五穀雜糧粥、兩碗水煮青菜，但建議此方法只能短期使用，若長期使用較容易傷害身體。

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