郭彥甫國中遭惡師霸凌！被關辦公室「脫衣賞巴掌」：嚇得全身發抖

記者劉宛欣／綜合報導

勞動部前分署長謝宜容被指涉霸凌下屬、導致吳姓職員輕生，引起超高討論。藝人郭彥甫21日也在臉書分享國中時期遭老師霸凌的痛苦過往，坦言當時嚇得全身發抖，成為他童年的痛苦記憶。

▲郭彥甫分享過往被霸凌經歷。（圖／翻攝自郭彥甫臉書）

郭彥甫21日在臉書分享國中時期遭霸凌的經歷，他直言霸凌行為「真的無所不在」。國中時他在嘉義唸男女分班的學校，身為轉學生，卻在班上擔任班長，某次班上有同學錢包遺失，眾人一起找了很久未果，怎料某個教工藝的老師，突然把他叫到辦公室，其他老師全都有默契地離開，把辦公室讓給兩人。

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接下來，老師把窗戶都關上，命令郭彥甫把襪子、上衣都脫掉以後，突然就賞了他一個巴掌，他回想當下情景表示「我才十多歲，嚇得要死全身發抖，就是要我認、要我吞，然後警告我出了這個門說出去試試看⋯非常可怕的童年記憶」。

▲郭彥甫國中曾被老師抹黑、賞巴掌。（圖／翻攝自郭彥甫臉書）

郭彥甫想起當時強迫自己背鍋的老師，形容對方滿臉都是痘痘、牙齒很黃、身材很瘦，外貌不怎麼樣，說道：「我忘了他叫什麼名字，但我永遠不會忘記，後來我上電視他應該也知道那就是我。」這段過往讓他至今難忘，現在想起來還是感到氣憤，直呼「到現在邊打字還是心跳很快，別讓我遇到你，換我能把你給吞了。」