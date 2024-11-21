陳傑憲妻啦啦隊出身！「二胎孕婦寫真」激美　粉求：多留美好基因

記者張筱涵／綜合報導

世界棒球12強賽初賽落幕，中華隊表現亮眼挺進4強，今（21日）將對上委內瑞拉，但除了球場上的隊長陳傑憲吸引關注，他的太太綺綺（Hailey）也意外成為討論焦點。這位曾是職棒啦啦隊成員的女神級人物，如今成為幸福準媽媽，家庭生活甜蜜又吸睛。

▲陳傑憲和綺綺孕婦寫真引起討論。（圖／翻攝自Instagram／hsien_1994）



綺綺過去是義大犀牛啦啦隊「犀睛女孩Rhinos Angels」的一員，2017年加入中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」，以嫵媚成熟的外型和熱情活潑的表現吸引大批粉絲支持。她在2021年和陳傑憲步入婚姻，婚後生活甜蜜幸福，並育有一子，目前懷有第二胎。

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▲陳傑憲和綺綺將迎來二寶。（圖／翻攝自Instagram／hsien_1994）



夫妻倆時常透過社群平台分享一家人的生活點滴，日前曝光的孕婦寫真中展現「神仙顏值」，羨煞無數網友。留言區被粉絲刷爆，「顏值天花板的一家人」、「拜託你們生4個，這麼美好的基因要多留一些在地球啦」、「四爺一家的顏值真的超高」、「怎麼可以這麼正超級好看，全家顏值都高到爆表天啊啊啊啊啊！太迷人了」。

陳傑憲過去在父親節也特地發文，感謝太太與兒子的陪伴，承諾球季結束後將帶家人外出遊玩。夫妻倆的高顏值組合與甜蜜互動，不僅讓球迷為之傾倒，也為即將開打的12強複賽增添更多話題性。